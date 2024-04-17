Гарбуз – це овоч, який не тільки смачний, але і корисний для здоров'я. У його м'якуші можна знайти чимало вітамінів та потрібних для людини поживних речовин. Окрім того, у насінні гарбуза є олії, які відомі своїми протизапальними та відновлювальними властивостями.

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Коли потрібно садити гарбуз на городі

Час посадки гарбузів у відкритий ґрунт може залежати від кліматичних умов вашого регіону. Цій культурі дуже потрібне тепло, тож оптимальний час для посадки виникає тоді, коли температура землі вже досягає 15 градусів, а заморозки вже закінчилися.

Температура ж повітря не має ставати нижчою, ніж 18 – 20 градусів.

Як підготувати ґрунт для гарбузів

Гарбуз – це рослина, яка потребує чимало сонця, тож вам потрібно обрати відповідну ділянку у себе на городі. Якщо вона розташована у низині, вам потрібно підготувати грядки, що висотою будуть не менші, ніж 60 сантиметрів. При цьому ґрунт має бути поживним, повітряним і легким.

На глинистих чи кислих ґрунтах гарбузи не зможуть добре розвиватися. Коли ви підгодовуєте грядку, вам потрібно додати по два відра перегною та листової землі, а також відро піску та попелу на кожні 2 квадратні метри грядки.



Гарбузи потрібно правильно висаджувати / Фото Pexels

Ґрунт потрібно ретельно перемішати та сформувати грядки, що будуть завширшки 1,5 – 1,7 сантиметра, а у висоту – 40 – 60 сантиметрів. Після цього вам потрібно полити грядку теплою водою.

Як садити гарбузи

Ідеальний час для посадки гарбуза – це вечір. Для цього вам потрібно розкласти чорну плівку на грядку та добре закріпити її з обох боків, щоб її не зніс вітер. Для позначення місць, де будуть розташовані ямки для посадки гарбуза, ви можете використати крейду. Садити його можна у шаховому порядку.

У плівці потрібно зробити хрестоподібні надрізи діаметром у 30 сантиметрів. Під кожним надрізом потрібно зробити ямки і класти на їх дно компост із попелом шаром у 5 сантиметрів. Кожну ямку залийте водою та висадіть у неї розсаду так, щоб вона стояла вертикально.

Ямку потрібно залити землею та полити водою.