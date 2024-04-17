Тыква – это овощ, который не только вкусный, но и полезный для здоровья. В его мякоти можно найти немало витаминов и нужных для человека питательных веществ. Кроме того, в семенах тыквы есть масла, которые известны своими противовоспалительными и восстановительными свойствами.

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Когда нужно сажать тыкву на огороде

Время посадки тыквы в открытый грунт может зависеть от климатических условий вашего региона. Этой культуре очень нужно тепло, поэтому оптимальное время для посадки возникает тогда, когда температура земли уже достигает 15 градусов, а заморозки уже закончились.

Температура же воздуха не должна становиться ниже, чем 18 – 20 градусов.

Как подготовить почву для тыквы

Тыква – это растение, которое требует немало солнца, поэтому вам нужно выбрать соответствующий участок у себя на огороде. Если он расположен в низине, вам нужно подготовить грядки, что высотой будут не менее, чем 60 сантиметров. При этом почва должна быть питательной, воздушной и легкой.

На глинистых или кислых почвах тыквы не смогут хорошо развиваться. Когда вы подкармливаете грядку, вам нужно добавить по два ведра перегноя и листовой земли, а также ведро песка и золы на каждые 2 квадратных метра грядки.



Тыквы нужно правильно высаживать / Фото Pexels

Почву нужно тщательно перемешать и сформировать грядки, что будут шириной 1,5 – 1,7 сантиметра, а в высоту – 40 – 60 сантиметров. После этого вам нужно полить грядку теплой водой.

Как сажать тыквы

Идеальное время для посадки тыквы – это вечер. Для этого вам нужно разложить черную пленку на грядку и хорошо закрепить ее с обеих сторон, чтобы ее не снес ветер. Для обозначения мест, где будут расположены ямки для посадки тыквы, вы можете использовать мел. Сажать ее можно в шахматном порядке.

В пленке нужно сделать крестообразные надрезы диаметром в 30 сантиметров. Под каждым надрезом нужно сделать ямки и класть на их дно компост с золой слоем в 5 сантиметров. Каждую ямку залейте водой и высадите в нее рассаду так, чтобы она стояла вертикально.

Ямку нужно залить землей и полить водой.