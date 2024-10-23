Деякі овочеві культури можна садити не тільки навесні, але й восени – і цей метод має чимало переваг. Сорти озимої цибулі можуть чудово переносити холоди та дають хороший урожай навіть після посушливої весни, пише "Світ рослин".

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Як обрати цибулю для посадки

Як і при вирощуванні цибулі навесні, насамперед вам потрібно визначитися із сортом. Для зимової посадки придатні чимало сортів, тож тут потрібно опиратися винятково на свій смак. Зазвичай якраз за смаком виділяють три види цибулі:

гостру й гірку;

напівсолодку;

солодку.

Перед тим, як почати вирощувати цибулю, вам потрібно звернути увагу на якість цибулинок. Хороший посадковий матеріал – це головна ознака, що ви отримаєте гарний врожай. Цибулинки не повинні містити гнилі, вогкості чи цвілі, а лушпиння має бути гладким та щільно прилягати до цибулини.

Зовні цибуля має бути також щільною, з рівною поверхнею без плям. Також зверніть увагу на те, що якщо на них з'явилися білі корінці чи зелені паростки, вони вже не придатні до посадки.



Цибулю можна висадити восени / Фото Pexels

Як правильно садити цибулю на зиму

Коли ви обрали посадковий матеріал та зрозуміли, потрібно визначитися з часом посадки. За календарем дивитися не варто, натомість спостерігайте за температурою: коли вже кілька днів триматиметься приблизно 5 градусів тепла, можна починати посадки.

Знайдіть захищену від вітру та сонячну ділянку і внесіть добрива органічного та мінерального походження. Підготуйте борозни глибиною у 5 сантиметрів та заглибте цибулинки у землю на відстані 10 – 15 сантиметрів.

Після посадки ділянку потрібно замульчувати сухим листям чи ялиновим гіллям, поливати не потрібно.