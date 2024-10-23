Некоторые овощные культуры можно сажать не только весной, но и осенью – и этот метод имеет немало преимуществ. Сорта озимого лука могут прекрасно переносить холода и дают хороший урожай даже после засушливой весны, пишет "Мир растений".

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Как выбрать лук для посадки

Как и при выращивании лука весной, прежде всего вам нужно определиться с сортом. Для зимней посадки пригодны немало сортов, поэтому здесь нужно опираться исключительно на свой вкус. Обычно как раз по вкусу выделяют три вида лука:

острый и горький;

полусладкий;

сладкий.

Перед тем, как начать выращивать лук, вам нужно обратить внимание на качество луковиц. Хороший посадочный материал – это главный признак, что вы получите хороший урожай. Луковички не должны содержать гнили, сырости или плесени, а шелуха должна быть гладкой и плотно прилегать к луковице.

Внешне лук должен быть также плотным, с ровной поверхностью без пятен. Также обратите внимание на то, что если на них появились белые корешки или зеленые ростки, они уже не пригодны к посадке.



Лук можно высадить осенью / Фото Pexels

Как правильно сажать лук на зиму

Когда вы выбрали посадочный материал и поняли, нужно определиться со временем посадки. По календарю смотреть не стоит, зато наблюдайте за температурой: когда уже несколько дней будет держаться примерно 5 градусов тепла, можно начинать посадки.

Найдите защищенный от ветра и солнечный участок и внесите удобрения органического и минерального происхождения. Подготовьте борозды глубиной в 5 сантиметров и заглубите луковички в землю на расстоянии 10 – 15 сантиметров.

После посадки участок нужно замульчировать сухими листьями или лапником, поливать не нужно.