Коли обрізати абрикосу навесні: усі городники мають знати

Обрізка – це дуже важлива процедура для абрикоси навесні, адже вона допомагає досягти кращого урожаю, оновити дерево та видалити старі його частини. Втім, далеко не всі городники знають, коли і як її проводити.

Турботливі садівники знають, що завдяки обрізці можна контролювати зростання абрикоси, а також позбутися від періодичності плодоношення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket.

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Коли обрізати абрикоси навесні?

Для того, аби провести обрізку дерева, потрібно підібрати час, коли абрикоса ще спить. Якщо займатися обрізкою в процесі активного сокоруху, не виключається, що дерево може захворіти. Важливо підібрати момент, коли бруньки ще не розпустилися.

Що ж до температури, то думки фахівців розділяються: одні стверджують, що обрізати дерево потрібно за холодів – до -10 градусів морозу; інші ж стверджують, що потрібно почекати температури в +5 та вище.

До речі, раніше ми вже розповідали, коли навесні проводити обрізку яблунь, аби отримати максимальний урожай.

Багато чого також залежить від особливостей клімату вашого регіону, адже в південних областях обрізка абрикоса навесні може починатися в останніх числах березня, а ось в центральних областях – тільки в середині квітня.

Обрізку все ж потрібно проводити саме ранньою весною, адже саме тоді ви можете зберегти так енергію дерева. Після того, як починається сокорух, відбувається активізація захисних механізмів рослини, і це знижує ймовірність формування та розвитку бактерій.

А ось проводити обрізку перед початком морозів восени не радять – так абрикоса ослабиться перед холодами та матиме підвищену чутливість.



Обрізку потрібно проводити навесні / Фото Pexels

Як правильно обрізати абрикосу навесні?

Для обрізки абрикоси вам знадобляться такі інструменти:

секатор;

загострений садовий ніж;

пилка-ножівка;

секатор з подовженими ручками для тонких верхніх гілок;

драбина;

масляна фарба, лляна олія або зеленка.

Перед обрізкою абрикоси її потрібно як слід оглянути та проаналізувати особливості дерева. Важливо відразу визначити, які гілки зайві, аби сформувати естетичну крону. Також звертайте увагу на вік гілок – це може визначити за річними бруньковими кільцями та типами бруньок – вегетативними чи плодовими.

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В процесі обрізки підтримуйте розмір річних приростів до 50 сантиметрів. Важливо видаляти не більше, ніж 1/3 від загальної кількості гілок. А для обрізки обирайте молоду, здорову рослину, щорічний приріст якої перевищує 40 сантиметрів.