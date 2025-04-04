Попри те, що у квітні ще можуть статися нічні заморозки, для городників та садівників вже настала гаряча пора – адже на ділянці є чимало роботи, і кілька культур можна висадити у відкритий ґрунт прямо зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Аграрії разом".

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Які рослини посадити у квітні?

Чимало культур можна починати висаджувати чи сіяти, щойно ґрунт на глибині у 5 сантиметрів прогріється до температури 3 – 5 градусів, а загроза сильних морозів остаточно пройде.

Та перед тим, як приступати до посадок, потрібно перевірити також, чи ґрунт остаточно просох – зробити це можна за допомогою лопати. Якщо під час копання земля ще прилипає до неї та надто волога, варто ще почекати.

Прискорити прогрів родючого шару ґрунту можна, якщо ви за кілька днів до початку посівних робіт накриєте ділянку поліетиленовою плівкою, або ж спеціальним агроволокном. Звісно ж, більш раннє висаджування насіння дасть вам можливість також насолодитися раннім урожаєм.

Ось що можна садити у відкритий ґрунт у квітні:

цибуля та часник;

редис та морква;

ріпа;

редька;

селера;

петрушка, кріп та шпинат;

листовий салат та крес-салат;

кінза, мангольд;

щавель;

гірчиця.

Перед тим, як сіяти та садити ці культури, грядку потрібно підготувати, видаливши усі кореневища бур'янів, піджививши та розпушивши ґрунт. Насіння для швидшого росту радять спершу проростити – для цього можна використати спеціальний розчин, що містить регулятори росту.

До речі, для того, аби обрати ідеальні дні для посадки рослин, чимало городників користуються детальними місячними календарями – так можна отримати максимальний урожай.



В квітні можна садити чимало рослин / Фото Pexels

А під час посадки насіння бажано закладати у вже попередньо зволожений ґрунт – спершу полийте його, а потім дайте відстоятися 20 хвилин, аби вода повністю ввібралася. Після посадки насіння ділянку найкраще буде накрити плівкою, аби створити сприятливий мікроклімат для рослин – тоді вони швидше прокинуться та почнуть нарощувати зелену масу.

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Та окрім зелені та овочів, можна у квітні висаджувати у відкритий ґрунт ще й деякі декоративні рослини та квіти.