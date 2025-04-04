Несмотря на то, что в апреле еще могут произойти ночные заморозки, для огородников и садоводов уже наступила горячая пора – ведь на участке есть немало работы, и несколько культур можно высадить в открытый грунт прямо сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Аграрии вместе".

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Какие растения посадить в апреле?

Многие культуры можно начинать высаживать или сеять, как только почва на глубине в 5 сантиметров прогреется до температуры 3 – 5 градусов, а угроза сильных морозов окончательно пройдет.

Но перед тем, как приступать к посадкам, нужно проверить также, или почва окончательно просохла – сделать это можно с помощью лопаты. Если во время копания земля еще прилипает к ней и слишком влажная, стоит еще подождать.

Ускорить прогрев плодородного слоя почвы можно, если вы за несколько дней до начала посевных работ накроете участок полиэтиленовой пленкой, или специальным агроволокном. Конечно же, более раннее высаживание семян даст вам возможность также насладиться ранним урожаем.

Вот что можно сажать в открытый грунт в апреле:

лук и чеснок;

редис и морковь;

репа;

редька;

сельдерей;

петрушка, укроп и шпинат;

листовой салат и кресс-салат;

кинза, мангольд;

щавель;

горчица.

Перед тем, как сеять и сажать эти культуры, грядку нужно подготовить, удалив все корневища сорняков, подкормив и разрыхлив почву. Семена для быстрого роста советуют сначала прорастить – для этого можно использовать специальный раствор, содержащий регуляторы роста.

Кстати, для того, чтобы выбрать идеальные дни для посадки растений, немало огородников пользуются детальными лунными календарями – так можно получить максимальный урожай.



В апреле можно сажать немало растений / Фото Pexels

А при посадке семян желательно закладывать в уже предварительно увлажненный грунт – сначала полейте его, а затем дайте отстояться 20 минут, чтобы вода полностью впиталась. После посадки семян участок лучше всего будет накрыть пленкой, чтобы создать благоприятный микроклимат для растений – тогда они быстрее проснутся и начнут наращивать зеленую массу.

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Но кроме зелени и овощей, можно в апреле высаживать в открытый грунт еще и некоторые декоративные растения и цветы.