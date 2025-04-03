Коли обрізати яблуні навесні: не пропустіть цей час для рясного врожаю

Дуже часто садівники не знають, коли саме обрізати яблуні, аби вони краще родили. А це важливе завдання, яке точно не варто пропускати.

Обрізка яблунь – це важливе завдання, яке може стимулювати їхній ріст. Та проводити її потрібно вчасно і правильно, інакше вона принесе більше шкоди, ніж користі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Аптека садівника".

Цікаво Посадіть ці рослини на початку квітня: вони ростуть дуже швидко

Коли і як обрізати яблуні?

Перше правило, яке потрібно запам'ятати щодо обрізки яблунь – її потрібно проводити ще до того, як почнеться сокорух. Тобто можна обрізати яблуні або рано навесні, до того, як з'являться бруньки, або ж вже восени – коли опаде більшість листя.

Найбільш оптимальним часом для обрізки яблунь вважається початок березня, щойно відступлять морози. Зважайте, що обрізка яблунь не повинна стати шоком для дерев, тож захоплюватися навесні не варто – обрізайте за рік не більше, ніж третину гілок.

А на молодих деревцях не можна зрізати навіть третину – інакше дерево буде пошкоджене, і урожаю ви не дочекаєтеся.



Яблуні потрібно обрізати рано навесні / Фото Pexels

На молодих яблуньках потрібно обрізати гілки гострим секатором одразу над третьою брунькою, аби не утворювався пеньок. А коли починаєте формувати крону молодого дерева, залишайте центральний пагін та 4 – 5 горизонтальних гілок. Через 3 роки обрізку потрібно повторити. Зважайте, що якщо молодим деревам проводити щорічну обрізку, урожаю вам доведеться чекати аж на кілька років довше.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Вже на третій – четвертий рік потрібно позбутися гілочок, що ростуть перехресно, всередину крони чи вниз. Натомість залишайте гілки, які ростуть горизонтально та під кутом 45 – 60 градусів. Аби задати потрібний напрямок росту, просто оберіть зовнішню бруньку та прямо над нею укорочуйте пагін. Куди дивиться брунька, туди почне рости й нова гілка!

До речі, навесні обрізка – це не єдине завдання садівника. Потрібно також прибрати мохи та лишайники зі стовбурів дерев – і ми вже розповідали, як це зробити.

А ось з дорослими деревами потрібно працювати дуже гострою пилкою, аби місце зрізу на гілці швидко зажило, і на ньому не надломлювалася кора. Техніка – та сама, що й для молодих дерев.

Якщо ви помітили, що під час спилювання молода гілка зламалася та відщепилася, потрібно спуститися до наступної бруньки та акуратно спиляти гілку над нею. Усі пеньки діаметром понад 2 сантиметри після обрізки потрібно замазати садовим варом, або ж замастити місце зрізу олійною фарбою чи принаймні глиною.