Обрезка яблонь – это важная задача, которая может стимулировать их рост. Но проводить ее нужно вовремя и правильно, иначе она принесет больше вреда, чем пользы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Аптека садовода".

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Когда и как обрезать яблони?

Первое правило, которое нужно запомнить относительно обрезки яблонь – ее нужно проводить еще до того, как начнется сокодвижение. То есть можно обрезать яблони или рано весной, до того, как появятся почки, или уже осенью – когда опадет большинство листьев.

Наиболее оптимальным временем для обрезки яблонь считается начало марта, как только отступят морозы. Учитывайте, что обрезка яблонь не должна стать шоком для деревьев, поэтому увлекаться весной не стоит – обрезайте за год не более, чем треть ветвей.

А на молодых деревцах нельзя срезать даже треть – иначе дерево будет повреждено, и урожая вы не дождетесь.



Яблони нужно обрезать рано весной / Фото Pexels

На молодых яблоньках нужно обрезать ветви острым секатором сразу над третьей почкой, чтобы не образовывался пенек. А когда начинаете формировать крону молодого дерева, оставляйте центральный побег и 4 – 5 горизонтальных ветвей. Через 3 года обрезку нужно повторить. Учитывайте, что если молодым деревьям проводить ежегодную обрезку, урожая вам придется ждать аж на несколько лет дольше.

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Уже на третий – четвертый год нужно избавиться веточек, растущих перекрестно, внутрь кроны или вниз. Вместо этого оставляйте ветви, которые растут горизонтально и под углом 45 – 60 градусов. Чтобы задать нужное направление роста, просто выберите внешнюю почку и прямо над ней укорачивайте побег. Куда смотрит почка, туда начнет расти и новая ветка!

Кстати, весной обрезка – это не единственная задача садовода. Нужно также убрать мхи и лишайники со стволов деревьев – и мы уже рассказывали, как это сделать.

А вот со взрослыми деревьями нужно работать очень острой пилой, чтобы место среза на ветке быстро зажило, и на нем не надламывалась кора. Техника – та же, что и для молодых деревьев.

Если вы заметили, что во время спиливания молодая ветка сломалась и отщепилась, нужно спуститься к следующей почки и аккуратно спилить ветку над ней. Все пеньки диаметром более 2 сантиметров после обрезки нужно замазать садовым варом, или замазать место среза масляной краской или хотя бы глиной.