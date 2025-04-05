Ось коли потрібно сіяти горох навесні: урожаю зберете подвійну кількість

Горох – це дуже популярна культура, яку часто вирощують українські городники. Ось тільки висадити його потрібно вчасно, аби отримати гарний урожай.

Горох – це досить невибаглива рослина, яка добре переносить холод. Тож сіяти її можна вже в березні чи квітні, повідомляє 24 Канал. Але вирощувати горох можна не тільки на городі, але й у горщиках на підвіконні чи у теплиці.

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Коли можна сіяти горох?

Дачники починають висівати горох вже ранньою весною – і весь квітень є практично ідеальним часом для цього. Але точні дати все ж залежать від температури ґрунту. Для того, аби отримати гарний врожай, варто спершу дочекатися, поки земля прогріється до 5 – 8 градусів.

Народні ж прикмети стверджують, що найкращий час для посадки гороху – це під час цвітіння мати-й-мачухи.

Для посіву використовуються всього два види бобів: цукрові та лущильні. Перший вид популярний навіть у консервації – він солодкий, і їсти можна й боби, і стручки. А ось другий – більш жорсткий, і такі боби сушать, а потім використовують для приготування супів та гарнірів.

До речі, навесні потрібно садити не тільки горох. Раніше ми вже розповідали, коли висаджувати полуницю, аби отримати неймовірний врожай ягід.

Але обирати час для посадки гороху також потрібно з урахуванням його терміну достигання:

ранньостиглий горох дозріває вже за 60 днів;

середньостиглий – за 70 – 75 днів;

пізньостиглий достигає через 80 днів.

Для того, аби горох дав неймовірний урожай, садити його потрібно на родючому ґрунті, що має низький рівень ґрунтових води та такі ж низькі показники кислотності. Краще висаджувати його на височинах, або ж робити високі грядки. В ідеалі підберіть ділянку городу, де минулого року росли помідори, огірки, капуста, гарбузи чи картопля.



Горох потрібно сіяти навесні / Фото Pexels

А ось поганим попередником для гороху вважається він сам.

Рослина потребує періодичного поливу – особливо у період активного росту. Додатково можна підживлювати горох добривами – найкраще підійде суміш азоту та калію. Вже за 2 – 3 місяці після посіву працьовиті городники зможуть зібрати перший урожай.