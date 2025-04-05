Лаванда – це рослина, яка потребує вчасної обрізки для стабільного росту та підтримки стебел гнучкими, повідомляє 24 Канал. І проводити обрізку можна наприкінці березня – на початку квітня.

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Коли і як обрізати лаванду навесні?

Якщо ви помітили, що ваша лаванда у квітнику має дерев'янистий вигляд, скоріш за все, вона вже потребує обрізки. Втім, здійснювати її потрібно з дотриманням деяких правил. Зважайте, що якщо припуститися помилки, рослина може втратити ріст чи навіть загинути.

Якщо ви пропустили обрізку лаванди наприкінці літа, тоді це цілком можна зробити навесні – зараз, на початку квітня, ідеальний час для обрізки цієї рослини, якщо вона була пошкоджена морозом чи просто має неохайний вигляд. Обрізати лаванду можна так сильно, як захочете – але тільки за умови, що ви не ріжете стару деревину та залишаєте нові пагони.

До речі, навесні потрібно обрізати не тільки лаванду. Раніше ми розповідали, коли проводити весняну обрізку абрикос.

Відрізнити стару деревину від нової досить просто – стара буде коричневою з майже білим листям, а ось новий ріст виглядає яскраво-зеленим. Садівникам радять залишити стару деревину перед обрізуванням, а натомість сконцентруватися на нових пагонах. Якщо ви випадково зріжете стару деревину, вона не виросте заново – а це значить, що ви можете втратити рослину.



Лаванду потрібно обрізати навесні / Фото Pexels

Найкраще проводити обрізку лаванди вдень – у цей час суцвіття містять найвищий вміст ефірних олій, а значить, рани після обрізки швидко засихають, тож ризик інфікування суттєво знижується.

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У вологі та дощові дні лаванду, як і інші квіти та рослини в саду, обрізати не можна – волога, що потрапить на зрізи, буде перешкоджати відновленню. Для обрізки потрібно використовувати гострий та чистий секатор чи садові ножиці, або ж більш професійний варіант – кущоріз. Він потрібний, коли кущі лаванди великі, і у вас на ділянці їх багато.

Після обрізки рослину потрібно полити та за можливості внести добрива.