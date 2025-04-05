Лаванда – это растение, которое требует своевременной обрезки для стабильного роста и поддержания стеблей гибкими, сообщает 24 Канал. И проводить обрезку можно в конце марта – в начале апреля.

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Когда и как обрезать лаванду весной?

Если вы заметили, что ваша лаванда в цветнике имеет деревянистый вид, скорее всего, она уже нуждается в обрезке. Впрочем, осуществлять ее нужно с соблюдением некоторых правил. Учитывайте, что если допустить ошибку, растение может потерять рост или даже погибнуть.

Если вы пропустили обрезку лаванды в конце лета, тогда это вполне можно сделать весной – сейчас, в начале апреля, идеальное время для обрезки этого растения, если оно было повреждено морозом или просто имеет неопрятный вид. Обрезать лаванду можно так сильно, как захотите – но только при условии, что вы не режете старую древесину и оставляете новые побеги.

Кстати, весной нужно обрезать не только лаванду. Ранее мы рассказывали, когда проводить весеннюю обрезку абрикос.

Отличить старую древесину от новой довольно просто – старая будет коричневой с почти белыми листьями, а вот новый рост выглядит ярко-зеленым. Садоводам советуют оставить старую древесину перед обрезкой, а взамен сконцентрироваться на новых побегах. Если вы случайно срежете старую древесину, она не вырастет заново – а это значит, что вы можете потерять растение.



Лаванду нужно обрезать весной / Фото Pexels

Лучше всего проводить обрезку лаванды днем – в это время соцветия содержат высокое содержание эфирных масел, а значит, раны после обрезки быстро засыхают, поэтому риск инфицирования существенно снижается.

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Во влажные и дождливые дни лаванду, как и другие цветы и растения в саду, обрезать нельзя – влага, что попадет на срезы, будет препятствовать восстановлению. Для обрезки нужно использовать острый и чистый секатор или садовые ножницы, или более профессиональный вариант – кусторез. Он нужен, когда кусты лаванды большие, и у вас на участке их много.

После обрезки растение нужно полить и по возможности внести удобрения.