В ці дні обрізати плодові дерева не можна: залишитеся без врожаю

Березень – це місяць, коли в садівників вже багато роботи. І одне з найважливіших завдань – це обрізка плодових дерев та чагарників.

Обрізка дерев – це те завдання, від якого залежить увесь врожай на наступний сезон, тому ставитися до неї потрібно відповідально, повідомляє 24 Канал. Тож чимало садівників послуговуються місячним календарем, аби визначити вдалі та небезпечні дні для робіт.

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Які дерева не можна обрізати навесні?

Перш за все, потрібно запам'ятати, що є дерева, які в березні не можна обрізати взагалі в жодний день. Наприклад, поки на гілочках не з'явилося листя, ніколи не проводять обрізку персика, аличі, мигдалю, абрикоса, слив, вишень та черешень.

Ці плодові дерева обрізають тільки після того, як вони вийдуть зі стану спокою. Інакше ж можна пошкодити гілки, і це однозначно вплине на кількість плодів, що ви отримаєте. Обрізку краще проводити тільки після закінчення періоду вегетації, але до початку набухання бруньок. А взагалі потрібно звернути увагу на те, де розташовані плодові бруньки на деревах.

Наприклад, вишню обрізати не радять, адже там бруньки на кінчиках гілок. А ось решту рослин після закінчення вегетації можна обрізати без проблем. Вони швидко ростуть, і тому радять регулярно їх вкорочувати, інакше буде мало врожаю.



Яблуні не можна обрізати навесні / Фото Pexels

А ось яблуні навесні обрізати категорично не можна. Час для санітарного догляду за цими деревами – це осінь, і обрізку проводять в листопаді, до перших заморозків. Тоді зрізи встигнуть зажити, а ось весняна обрізка тільки нашкодить вашим деревам.

До речі, раніше ми розповідали, які дерева нізащо не можна садити біля дому – адже вони шкодять фундамент та мають негативну енергетику.

Коли не можна проводити обрізку дерев?

Для початку потрібно звернути увагу на погоду: не варто обрізати дерева у вітряні, дощові дні, а також якщо ви знаєте, що дощ почнеться незабаром. Краще дочекатися ясної та сухої погоди.

Окрім того, за місячним календарем є кілька невдалих днів, коли обрізка принесе вашим плодовим деревам більше шкоди, ніж користі – зокрема це 14 – 22 березня та 25 – 28 березня.

Натомість з 2 по 10 березня будуть найкращі дні для обрізки рослин та догляду за ними.