Ніколи не позичайте та не віддавайте гроші у ці дні: притягнете до себе злидні

Гроші протягом століть були оточені незліченною кількістю прикмет і забобонів.

Навіть зараз чимало людей вірить, що існують дні, коли не можна давати іншим людям гроші, або ж навіть приймати борг від них – мовляв, це притягне негативну енергетику у життя, що виснажить фінансові потоки, повідомляє 24 Канал.

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Коли не можна давати гроші в борг?

Прикмети стверджують, що існують певні обставини, за яких давати гроші навіть знайомим, друзям чи родичам не варто.

Дні тижня. Ніколи не позичайте гроші у середу, п'ятницю та неділю. Адже саме у неділю зазвичай проходять церковні служби, натомість середа та п'ятниця – це пісні дні. Втім, за іншими повір'ями середа вважається сприятливим днем для фінансових угод, адже цей день – під заступництвом Меркурія, бога торгівлі.

До речі, у середу, п'ятницю та неділю не можна не тільки позичати гроші, але й мити голову – так ви змиєте удачу та багатство.

Церковні свята . Якщо людина позичатиме гроші на Трійцю, Великдень, Різдво чи Хрещення, залишиться без грошей – борг їй ніколи не повернуть.

. Якщо людина позичатиме гроші на Трійцю, Великдень, Різдво чи Хрещення, залишиться без грошей – борг їй ніколи не повернуть. Перед Новим роком . Існує прикмета, що у Новий рік потрібно ввійти із завершеними справами, без боргів та зобов'язань перед іншими.

. Існує прикмета, що у Новий рік потрібно ввійти із завершеними справами, без боргів та зобов'язань перед іншими. Повний місяць . Якщо у повню дати комусь гроші, передасте свою фінансову удачу. Натомість до себе так можете притягнути злидні та бідність. А якщо дуже потрібно позичити гроші, краще зробити це на зростаючий місяць, а віддавати – на той, що спадає.

. Якщо у повню дати комусь гроші, передасте свою фінансову удачу. Натомість до себе так можете притягнути злидні та бідність. А якщо дуже потрібно позичити гроші, краще зробити це на зростаючий місяць, а віддавати – на той, що спадає. Перед погашенням попередніх боргів . Якщо позичати гроші для виплати вже наявного боргу не можна – це може призвести тільки до збільшення фінансових труднощів.

. Якщо позичати гроші для виплати вже наявного боргу не можна – це може призвести тільки до збільшення фінансових труднощів. Вечір. Після заходу сонця ніколи не можна давати гроші у борг – вони підуть від вас безповоротно.



Ввечері не можна позичати гроші / Фото Pexels

Езотерики попереджають, що після заходу сонця з грошима потрібно бути особливо обережними. Але також потрібно звернути увагу й ще на кілька прикмет про вечір, що також віщують бідність.

Наприклад, ввечері не можна виносити сміття – в цей час доби приходить нечиста сила, що може привернути негаразди в дім. Разом зі сміттям ви можете ввечері випадково винести і свою удачу та достаток. Не радять також і замітати у цей час доби, краще дочекатися ранку. Річ у тому, що так ви знімаєте захист з дому та вимітаєте гроші геть.

А позичати та давати ввечері не можна не тільки гроші, але й взагалі будь-що: це начебто призведе до того, що достаток піде з сім'ї та перейде до людини, якій ви щось позичили.