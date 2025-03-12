Никогда не занимайте и не отдавайте деньги в эти дни: притянете к себе нищету

Деньги на протяжении веков были окружены бесчисленным количеством примет и суеверий.

Даже сейчас многие верят, что существуют дни, когда нельзя давать другим людям деньги, или даже принимать долг от них – мол, это притянет негативную энергетику в жизнь, что истощит финансовые потоки, сообщает 24 Канал.

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Когда нельзя давать деньги в долг?

Приметы утверждают, что существуют определенные обстоятельства, при которых давать деньги даже знакомым, друзьям или родственникам не стоит.

Дни недели. Никогда не занимайте деньги в среду, пятницу и воскресенье. Ведь именно в воскресенье обычно проходят церковные службы, зато среда и пятница – это постные дни. Впрочем, по другим поверьям среда считается благоприятным днем для финансовых сделок, ведь этот день – под покровительством Меркурия, бога торговли.

Кстати, в среду, пятницу и воскресенье нельзя не только занимать деньги, но и мыть голову – так вы смоете удачу и богатство.

Церковные праздники . Если человек будет занимать деньги на Троицу, Пасху, Рождество или Крещение, останется без денег – долг ему никогда не вернут.

. Если человек будет занимать деньги на Троицу, Пасху, Рождество или Крещение, останется без денег – долг ему никогда не вернут. Перед Новым годом . Существует примета, что в Новый год нужно войти с завершенными делами, без долгов и обязательств перед другими.

. Существует примета, что в Новый год нужно войти с завершенными делами, без долгов и обязательств перед другими. Полнолуние . Если в полнолуние дать кому-то деньги, передадите свою финансовую удачу. Зато к себе так можете привлечь нищету и бедность. А если очень нужно одолжить деньги, лучше сделать это на растущий месяц, а отдавать – на тот, что спадает.

. Если в полнолуние дать кому-то деньги, передадите свою финансовую удачу. Зато к себе так можете привлечь нищету и бедность. А если очень нужно одолжить деньги, лучше сделать это на растущий месяц, а отдавать – на тот, что спадает. Перед погашением предыдущих долгов . Если занимать деньги для выплаты уже существующего долга нельзя – это может привести только к увеличению финансовых трудностей.

. Если занимать деньги для выплаты уже существующего долга нельзя – это может привести только к увеличению финансовых трудностей. Вечер. После захода солнца никогда нельзя давать деньги в долг – они уйдут от вас безвозвратно.



Вечером нельзя одалживать деньги / Фото Pexels

Эзотерики предупреждают, что после захода солнца с деньгами нужно быть особенно осторожными. Но также нужно обратить внимание и еще на несколько примет о вечере, что также предвещают бедность.

Например, вечером нельзя выносить мусор – в это время суток приходит нечистая сила, что может привлечь невзгоды в дом. Вместе с мусором вы можете вечером случайно вынести и свою удачу и достаток. Не советуют также и заметать в это время суток, лучше дождаться утра. Дело в том, что так вы снимаете защиту с дома и выметаете деньги прочь.

А занимать и давать вечером нельзя не только деньги, но и вообще что-либо: это якобы приведет к тому, что достаток уйдет из семьи и перейдет к человеку, которому вы что-то одолжили.