Никогда не занимайте и не отдавайте деньги в эти дни: притянете к себе нищету
- Приметы советуют не давать деньги в долг в среду, пятницу, воскресенье, на церковные праздники, перед Новым годом, во время полнолуния, перед погашением предыдущих долгов и вечером.
- Эзотерики предупреждают, что вечером нельзя выносить мусор или заметать, чтобы не потерять удачу и достаток.
Деньги на протяжении веков были окружены бесчисленным количеством примет и суеверий.
Даже сейчас многие верят, что существуют дни, когда нельзя давать другим людям деньги, или даже принимать долг от них – мол, это притянет негативную энергетику в жизнь, что истощит финансовые потоки, сообщает 24 Канал.
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Когда нельзя давать деньги в долг?
Приметы утверждают, что существуют определенные обстоятельства, при которых давать деньги даже знакомым, друзьям или родственникам не стоит.
- Дни недели. Никогда не занимайте деньги в среду, пятницу и воскресенье. Ведь именно в воскресенье обычно проходят церковные службы, зато среда и пятница – это постные дни. Впрочем, по другим поверьям среда считается благоприятным днем для финансовых сделок, ведь этот день – под покровительством Меркурия, бога торговли.
Кстати, в среду, пятницу и воскресенье нельзя не только занимать деньги, но и мыть голову – так вы смоете удачу и богатство.
- Церковные праздники. Если человек будет занимать деньги на Троицу, Пасху, Рождество или Крещение, останется без денег – долг ему никогда не вернут.
- Перед Новым годом. Существует примета, что в Новый год нужно войти с завершенными делами, без долгов и обязательств перед другими.
- Полнолуние. Если в полнолуние дать кому-то деньги, передадите свою финансовую удачу. Зато к себе так можете привлечь нищету и бедность. А если очень нужно одолжить деньги, лучше сделать это на растущий месяц, а отдавать – на тот, что спадает.
- Перед погашением предыдущих долгов. Если занимать деньги для выплаты уже существующего долга нельзя – это может привести только к увеличению финансовых трудностей.
- Вечер. После захода солнца никогда нельзя давать деньги в долг – они уйдут от вас безвозвратно.
Вечером нельзя одалживать деньги / Фото Pexels
Эзотерики предупреждают, что после захода солнца с деньгами нужно быть особенно осторожными. Но также нужно обратить внимание и еще на несколько примет о вечере, что также предвещают бедность.
Например, вечером нельзя выносить мусор – в это время суток приходит нечистая сила, что может привлечь невзгоды в дом. Вместе с мусором вы можете вечером случайно вынести и свою удачу и достаток. Не советуют также и заметать в это время суток, лучше дождаться утра. Дело в том, что так вы снимаете защиту с дома и выметаете деньги прочь.
А занимать и давать вечером нельзя не только деньги, но и вообще что-либо: это якобы приведет к тому, что достаток уйдет из семьи и перейдет к человеку, которому вы что-то одолжили.