Прикмети стверджують, що хліб потрібно позичати дуже обережно – і є час, коли робити цього не варто взагалі, 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Адже, згідно з повір'ями, такою начебто невинною дією можна прикликати до себе біду та лихо.

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Коли не можна позичати хліб?

Головна прикмета стверджує, що давати у борг хліб ніколи не можна після заходу сонця. Якщо ж порушити заборону, можна накликати на себе лихо, а натомість віддати своє благополуччя та удачу.

Можна поділитися хлібом з сусідами, якщо вони прийшли ще до заходу сонця. Але найкраще буде посадити їх у такому випадку за свій стіл та нагодувати самому. І передати, щоб по хліб прийшли завтра, після сходу сонця.

Але загалом, коли хтось просить хліба чи щоб його нагодували, відмовляти ніколи не можна, аби не розгнівати Бога. Біднякам та сиротам потрібно допомагати, коли є можливість, адже кажуть, що не збідніє рука того, хто дає.



З хлібом варто поводитися обережно / Фото Pexels

З хлібом пов'язано дуже багато різних прикмет, які варто знати кожному. Зокрема, одна з них стверджує, що ніколи не можна залишати на столі недоїдений шматок хліба. Це не до добра, і може призвести до великих матеріальних витрат у майбутньому.

Виняток можна зробити тільки для скибки, яку не кусали, а від якої відламували – але тоді її потрібно скласти і доїсти наступного разу, або ж згодувати птахам. Прикмети свідчать, що хліб нізащо не можна викидати.

До речі, з обережністю потрібно ставитися не тільки до хліба у домі, а й до солі. Раніше ми вже розповідали, як з допомогою солі очистити дім від лихого ока.

Окрім того, ніколи не залишайте ніж встромленим у хліб – із цим продуктом завжди варто бути дбайливими і шанобливими. А якщо випадково впав шматок хліба, тоді потрібно неодмінно його підняти і тоді згодувати плахам.

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У буханця також не можна обрізати обидва краї. А також хліб заборонено повертати низом догори. Вірили також, що коли готують тісто для хліба, не можна лихословити, аби він вдався, і в будинку має бути добра атмосфера, і тоді все буде виходити – зокрема й хліб.