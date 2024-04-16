Коли не можна садити кабачки: дізнайтеся, щоб не згубити врожай

Кабачки є однією з найпростіших культур для вирощування. Вони дають гарні плоди навіть без ретельного догляду.

Проте терміни посадки та час поливу є дуже важливими. Коли садити кабачки у відкритий ґрунт — читайте далі.

Варто знати Ягід може зовсім не бути: що не можна садити поруч з малиною

Коли треба садити кабачки у відкритий ґрунт

Кабачки – теплолюбні рослини. Вони не переносять весняних заморозків, тому до травня їх сіяти не можна.

Якщо сіяти кабачки наприкінці травня, то можна отримати урожай уже в серпні.

Якщо обрати для цього ранні сорти – у липні.

Якщо хочете отримати врожай вже у червні, то треба використовувати не насіння, а розсадний метод. Тоді плоди можна буде зібрати не наприкінці липня, а на місяць раніше.



Кабачки треба саджати вчасно / Фото Unsplash

Як підготувати насіння кабачків до посіву

Насіння кабачків не вимагає спеціальної підготовки, тому його можна сміливо висівати сухим. Проте його таки можна за бажанням замочити на день у теплій воді або проростити, загорнувши у вологу тканину.

Досвідчені городники рекомендують пророщувати насіння при сівбі у горщики та відкритий ґрунт. В останньому разі важливо стежити за тим, щоб ґрунт до моменту появи сходів був постійно вологим. Якщо через травневу спеку земля пересохне, то насіння, що зійшло, може загинути.