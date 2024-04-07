Для посадки картоплі підходять далеко не всі дати, і з ними потрібно бути дуже обережними. Підказати, коли найкраще покласти у ґрунт цей норовливий коренеплід, може місячний календар.

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Весна – це ідеальний час для початку усіх садових та городніх робіт. Саме у ці місяці потрібно висадити і картоплю для того, щоб восени отримати гарний урожай.

Коли не можна саджати картоплю

Перш за все ви маєте запам'ятати, що потрібно слідкувати за температурою ґрунту. Займатися посадкою картоплі не можна до моменту, поки земля не прогріється принаймні до 7 – 10 градусів за Цельсієм. Середньодобова температура також має бути не меншою. Якщо ж ви візьметеся за посадку картоплі занадто рано – наприклад, у березні, оді саджанці, скоріш за все, замерзнуть, і ви не побачите урожаю.

Раніше, коли люди ще не мали прогнозів погоди та навіть термометрів, їм доводилося орієнтуватися за деревами. Наприклад, не можна саджати картоплю до того, як береза випустить перше листя. Також обов'язково потрібно подивитися на погодні умови – не можна садити картоплю у період злив і холодів. Варто натомість почекати більш сонячної погоди.

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Наші пращури під час посадки культур на городі орієнтувалися і на фази Місяця. Чимало українців дотримуються цієї традиції і зараз. Це досить важливо, адже є такий час, коли висаджувати картоплю категорично не можна.



Картоплю потрібно садити вчасно / Фото Pexels

Наприклад, не робіть цього у дні молодика та повного місяця.

Натомість краще запланувати посадку картоплі на Місяць, що росте. В квітні найкращими датами буде 1 – 5, 8 – 11, 28 – 30 число; у травні – 1 – 2, 5 – 10, 27 – 29. У червні ж варто садити картоплю тільки з 2 по 9 число.