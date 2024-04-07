Для посадки картофеля подходят далеко не все даты, и с ними нужно быть очень осторожными. Подсказать, когда лучше всего положить в почву этот своенравный корнеплод, может лунный календарь.

Интересно Как избавиться от грязи и бактерий из стиральной машинки: простые советы, которые работают

Весна – это идеальное время для начала всех садовых и огородных работ. Именно в эти месяцы нужно высадить и картофель для того, чтобы осенью получить хороший урожай.

Когда нельзя сажать картофель

Прежде всего вы должны запомнить, что нужно следить за температурой почвы. Заниматься посадкой картофеля нельзя до момента, пока земля не прогреется по крайней мере до 7 – 10 градусов по Цельсию. Среднесуточная температура также должна быть не меньше. Если же вы возьметесь за посадку картофеля слишком рано – например, в марте, оди саженцы, скорее всего, замерзнут, и вы не увидите урожая.

Раньше, когда люди еще не имели прогнозов погоды и даже термометров, им приходилось ориентироваться по деревьям. Например, нельзя сажать картошку до того, как береза выпустит первые листья. Также обязательно нужно посмотреть на погодные условия – нельзя сажать картофель в период ливней и холодов. Стоит вместо этого подождать более солнечной погоды.

Любишь лайфхаки, которые помогают создать уют в доме. Лови еще один! Обеспечить особый аромат поможет 100% арабика от 100% арабики от Gemini. Обжаренная специально под эспрессо, она наполнит дом кофейно-сливочными нотками. Для максимального эффекта советуем покупать кофе в зернах и заваривать с помощью профессиональной кофемашины или гейзерной кофеварки.

Наши предки при посадке культур на огороде ориентировались и на фазы Луны. Многие украинцы придерживаются этой традиции и сейчас. Это довольно важно, ведь есть такое время, когда высаживать картофель категорически нельзя.



Картофель нужно сажать вовремя / Фото Pexels

Например, не делайте этого в дни новолуния и полнолуния.

Зато лучше запланировать посадку картофеля на Луну, растущую. В апреле лучшими датами будет 1 – 5, 8 – 11, 28 – 30 число; в мае – 1 – 2, 5 – 10, 27 – 29. В июне же стоит сажать картофель только со 2 по 9 число.