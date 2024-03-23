Дізнайтесь секрети вирощування і ягоди будуть, як велетні: коли не можна садити полуницю

Полуниця – безперечний фаворит серед городників. Аби зібрати гарний урожай, треба її правильно посадити.

Полуниця не терпить холоду. Тому висаджувати її у відкритий ґрунт треба тоді, коли надворі буде стабільна температура – щонайменше 10 – 15 градусів тепла. Ґрунт, своєю чергою, має прогрітися у верхньому шарі хоча б до 8 – 9 градусів. До цього часу краще полуницю не садити, адже вона може не вижити.

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Оптимальним періодом для посадки полуниці навесні є проміжок з середини квітня до початку травня. Ідеальне середовище для її росту – чорнозем, супіски чи суглинок. Ділянка не має бути в долині чи на пагорбі, аби вода не застоювалася і не відтікала.

Як правильно садити полуницю

Перед посадкою полуниці у відкритий ґрунт варто перекопати землю та додати в неї компост або попелу дерева з розрахунку 200 грамів на один квадратний метр.

Корінці рослини слід замочити у протипаразитарному розчині, щоб полуниця не хворіла та її не їли шкідники.

Навесні перед посадкою варто додати до землі й добриво, аби урожай був великим та смачним.



Полуниця дуже любить тепло / Фото Unsplash

Як саджати полуницю у відкритий ґрунт

Коріння полуниці треба вкоротити до 20 – 25 сантиметрів. Зазвичай її висаджують однорядно, з відстанню між рядами до одного метра, а між кущами – 25 – 30 сантиметрів. Також можна садити полуницю килимом. Відстань між кущиками тоді буде 25 – 35 сантиметрів.