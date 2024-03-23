Дізнайтесь секрети вирощування і ягоди будуть, як велетні: коли не можна садити полуницю
Джерело:"Вікна"
Полуниця – безперечний фаворит серед городників. Аби зібрати гарний урожай, треба її правильно посадити.
Полуниця не терпить холоду. Тому висаджувати її у відкритий ґрунт треба тоді, коли надворі буде стабільна температура – щонайменше 10 – 15 градусів тепла. Ґрунт, своєю чергою, має прогрітися у верхньому шарі хоча б до 8 – 9 градусів. До цього часу краще полуницю не садити, адже вона може не вижити.
Буде цікаво Вашому рясному урожаю заздритимуть всі: що робити з виноградом навесні для найкращого результату
Оптимальним періодом для посадки полуниці навесні є проміжок з середини квітня до початку травня. Ідеальне середовище для її росту – чорнозем, супіски чи суглинок. Ділянка не має бути в долині чи на пагорбі, аби вода не застоювалася і не відтікала.
Як правильно садити полуницю
Перед посадкою полуниці у відкритий ґрунт варто перекопати землю та додати в неї компост або попелу дерева з розрахунку 200 грамів на один квадратний метр.
Корінці рослини слід замочити у протипаразитарному розчині, щоб полуниця не хворіла та її не їли шкідники.
Навесні перед посадкою варто додати до землі й добриво, аби урожай був великим та смачним.
Полуниця дуже любить тепло / Фото Unsplash
Як саджати полуницю у відкритий ґрунт
Коріння полуниці треба вкоротити до 20 – 25 сантиметрів. Зазвичай її висаджують однорядно, з відстанню між рядами до одного метра, а між кущами – 25 – 30 сантиметрів. Також можна садити полуницю килимом. Відстань між кущиками тоді буде 25 – 35 сантиметрів.
- У кожну ямку спочатку треба насипати столову ложку попелу. Корінь поміщають так, щоб він не загинався.
- Зверху треба насипати та утрамбувати землю, слідкуючи, щоб не залишилося повітряних кишеньок. Важливо, щоб розетка коренів не була надто заглиблена чи піднята над землею.
- Після посадки полуницю треба полити по 2 або 3 літри води під кожен кущик. Також між ними можна насипати соломи, хвої або дрібної кори. Тоді не будуть рости бур'яни та затримуватиметься волога. Під час росту полуниці вусики потрібно обрізати, щоб розсада краще прижилася.