Не припустіться цієї розповсюдженої помилки: коли не можна садити помідори

Настала весна, тому не варто зволікати, якщо хочете отримати гарний урожай томатів. Адже кожен господар знає, що найкращий результат досягається лише з розсади, вирощеної власними руками.

Досвідчені городники висівають насіння на розсаду від початку лютого. Адже тоді можна отримати ранній урожай.

Варто знати Зробіть це вже в березні, щоб виростити великий врожай буряка

Коли сіяти помідори на розсаду 2024 року – посівний календар

Насіння томатів висівається навіть від кінця січня, щоб отримати перші овочі якомога швидше. Чим довший період дозрівання, тим раніше треба висівати насіння помідорів на розсаду. Всі сорти за часом дозрівання поділяються на:

ранні сорти – час від проростання до появи плодів становить 80 – 105 днів;

– час від проростання до появи плодів становить 80 – 105 днів; середньостиглі сорти – часовий проміжок від проростків до появи перших плодів – 110 – 120 днів;

– часовий проміжок від проростків до появи перших плодів – 110 – 120 днів; пізні сорти – від проростання до появи плодів минає 125 – 140 днів.

У 2024 році найсприятливіші дати для посіву томатів:

у лютому – 2, 3, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 29;

у березні – 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29;

у квітні – 10, 11, 14.



Томати на розсаду можна сіяти й в березні / Фото Unsplash

Як правильно сіяти помідори на розсаду