Вашому врожаю позаздрять всі: дізнайтеся, коли не можна садити цибулю

Цибулю ріпчасту зазвичай вирощують за 2 роки. Спочатку навесні сіють насіння, з якого в перший рік виростає сіянка, а потім восени другого року вдається зібрати великі цибулини.

Проте, якщо посіяти насіння рано, виростити повноцінні цибулини можна і за рік. Дізнайтеся, як її краще висівати.

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Посів цибулі насінням навесні

Насіння цибулі, яке ви зібралися висівати навесні, повинно бути не старшим 2 років. Найкраще використовувати щойно куплене насіння. Спершу його замочують у воді на 24 години. При цьому воду потрібно міняти кожні 3 – 4 години.

Посадку цибулі проводять, коли пройдуть заморозки. До цього цибулю краще не сіяти, бо результат може бути невтішним. Хоч ця культура є досить холодостійкою і здатна пережити короткочасне пониження температури, потрібно дочекатися, коли температура буде 2 – 3 градуси вище нуля. У таких умовах насіння цибулі починає проростати.

Якщо посіяти насіння трохи раніше, коли вночі ще очікують похолодання, посіви можна накрити плівкою, яку знімають при появі перших сходів. Найбільш поширений спосіб посіву насіння такий: 3 – 4-рядковими стрічками, відстань між рядками близько 15 сантиметрів. Сіють саме насіння на відстані 1 – 1,5 сантиметра і на глибину 1 сантиметр.

Висівати насіння цибулі можна не тільки ранньою весною. Часто це робиться в кілька етапів. Другий посів проводять, коли ґрунт прогріється до 10 – 12 градусів. У цей час перший посів уже дасть хороші сходи. У такому випадку врожай буде складатися з цибулин середнього і маленького розміру.

Третій раз висівають насіння у травні, коли ґрунт прогріється до 15 градусів і вище. З таких посівів отримують сіянку, яку можна висаджувати на наступний рік. Розпушувати ґрунт можна ще до того, як з'являться перші сходи.

Як тільки з'явиться 1 справжній листок, сіянці потрібно прорідити, повторивши процедуру, коли з'явиться 2 – 3 листки. На цьому ж етапі можна провести перше підживлення органікою, наприклад, розчином гною у пропорції 1:15. Наступні підживлення можна провести так: на 10 літрів води 1,5 чайної ложки сульфату калію та 1 столова ложка суперфосфату. Така підгодівля прискорить дозрівання цибулин.