Не згубіть свою розсаду: коли в жодному разі не можна садити помідори

Зазвичай насіння на розсаду починають висівати навіть від початку лютого. Це роблять досвідчені городники, аби отримати ранній урожай.

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Коли можна садити помідори

Чим довший період дозрівання, тим раніше треба висівати насіння помідорів на розсаду. Сорти томатів розподіляються за часом визрівання на:

ранні сорти – час від проростання до появи плодів становить 80 – 105 днів;

– час від проростання до появи плодів становить 80 – 105 днів; середньостиглі сорти – часовий проміжок від проростків до появи перших плодів – 110 – 120 днів;

– часовий проміжок від проростків до появи перших плодів – 110 – 120 днів; пізні сорти – від проростання до появи плодів минає 125 – 140 днів.



Помідори потребують турботи / Фото Unsplash

Для отримання врожаю варто вибирати гібридні сорти томатів, адже вони зазвичай менш схильні до хвороб і шкідників, що дозволяє збільшити врожайність на 30% порівняно із сортовими томатами.

Для посадки помідорів на розсаду підійде універсальний ґрунт для посадки томатів. Контейнери повинні мати дренажні отвори. Температура насіння під час посіву має становити щонайменше 10 градусів. Його треба розмістити на глибину до 1,5 сантиметра, після чого ущільнити ґрунт та помірно його полити.

Коли паростки проростуть, контейнери розміщують на підвіконні для отримання максимальної кількості сонячного світла. Будьте готові пересадити розсаду томатів у відкритий ґрунт, коли температура повітря буде не нижчою, ніж 10 градусів тепла. До цього часу розсада може загинути. Щоб отримати гарний врожай, помідорам потрібно приділяти максимальну увагу та турботу в період вирощування.