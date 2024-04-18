Не погубите свою рассаду: когда ни в коем случае нельзя сажать помидоры

Обычно семена на рассаду начинают высевать даже с начала февраля. Это делают опытные огородники, чтобы получить ранний урожай.

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Когда можно сажать помидоры

Чем длиннее период созревания, тем раньше надо высевать семена помидоров на рассаду. Сорта томатов распределяются по времени вызревания на:

ранние сорта – время от прорастания до появления плодов составляет 80 – 105 дней;

– время от прорастания до появления плодов составляет 80 – 105 дней; среднеспелые сорта – временной промежуток от проростков до появления первых плодов – 110 – 120 дней;

– временной промежуток от проростков до появления первых плодов – 110 – 120 дней; поздние сорта – от прорастания до появления плодов проходит 125 – 140 дней.



Помидоры нуждаются в заботе / Фото Unsplash

Для получения урожая стоит выбирать гибридные сорта томатов, ведь они обычно менее подвержены болезням и вредителям, что позволяет увеличить урожайность на 30% по сравнению с сортовыми томатами.

Для посадки помидоров на рассаду подойдет универсальный грунт для посадки томатов. Контейнеры должны иметь дренажные отверстия. Температура семян во время посева должна составлять не менее 10 градусов. Его надо разместить на глубину до 1,5 сантиметра, после чего уплотнить почву и умеренно его полить.

Когда ростки прорастут, контейнеры размещают на подоконнике для получения максимального количества солнечного света. Будьте готовы пересадить рассаду томатов в открытый грунт, когда температура воздуха будет не ниже, чем 10 градусов тепла. До этого времени рассада может погибнуть. Чтобы получить хороший урожай, помидорам нужно уделять максимальное внимание и заботу в период выращивания.