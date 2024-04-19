Вашему урожаю позавидуют все: узнайте, когда нельзя сажать лук

Лук репчатый обычно выращивают за 2 года. Сначала весной сеют семена, из которых в первый год вырастает севок, а затем осенью второго года удается собрать крупные луковицы.

Однако если посеять семена рано, вырастить полноценные луковицы можно и за год. Узнайте, как ее лучше высевать.

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Посев лука семенами весной

Семена лука, которые вы собрались высевать весной, должны быть не старше 2 лет. Лучше всего использовать только что купленные семена. Сперва их замачивают в воде на 24 часа. При этом воду нужно менять каждые 3 – 4 часа.

Посадка лука проводится, когда пройдут заморозки. До этого лук лучше не сеять, потому что результат может быть неутешительным. Хоть эта культура является достаточно холодостойкой и способна пережить кратковременное понижение температуры, нужно дождаться, когда температура будет 2 – 3 градуса выше нуля. В таких условиях семена лука начинают прорастать.

Если посеять семена немного раньше, когда ночью еще ожидаются похолодания, посевы можно накрыть пленкой, которую снимают при появлении первых всходов. Наиболее распространенный способ посева семян: 3 – 4-строчными лентами, расстояние между рядками около 15 сантиметров. Сеют сами семена на расстоянии 1 – 1,5 сантиметра и на глубину 1 сантиметр.

Высевать семена лука можно не только ранней весной. Часто это делается в несколько этапов. Второй посев проводят, когда почва прогреется до 10 – 12 градусов. В это время первый посев уже даст хорошие всходы. В таком случае урожай будет состоять из луковиц среднего и маленького размера.

Третий раз высевают семена в мае, когда почва прогреется до 15 градусов и выше. Из таких посевов получают севок, который можно высаживать на следующий год. Рыхлить почву можно еще до того, как появятся первые всходы.

Как только появится 1 настоящий листок, сеянцы нужно проредить, повторив процедуру, когда появится 2 – 3 листа. На этом же этапе можно провести первую подкормку органикой, например, раствором навоза в пропорции 1:15. Следующие подкормки можно провести так: на 10 литров воды 1,5 чайной ложки сульфата калия и 1 столовая ложка суперфосфата. Такая подкормка ускорит созревание луковиц.