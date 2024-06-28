Звісно ж, всі ми хочемо, аби щойно випрані речі приємно пахли та виглядали м'якенькими й приємними на дотик, і зазвичай у цьому допомагають кондиціонери для прання. Ось тільки використовувати їх можна далеко не завжди.

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Вовна та шовк

Якщо ви хочете, щоб ваші вовняні та шовкові речі зберегли свою неповторну текстуру, краще відмовитися від використання кондиціонера під час прання. Він може негативно вплинути на ворс ти структуру матеріалів.

Одяг з принтами чи нанесеними зображеннями

Використовувати кондиціонер на улюбленій футболці з малюнком також не варто, бо результат може вас зовсім не потішити. Кондиціонер може призвести до того, що малюнок вицвіте або ж потріскається.

Рушники

Звісно, ви можете випрати рушники з цим засобом, але робити так експерти не радять, адже в окремих випадках засіб може залишити на тканині жирні плями та зменшити здатність рушника вбирати вологу.



Рушники краще прати без кондиціонера / Фото Pexels

Найкраще для прання буде використати м'які мийні засоби, які не містять кондиціонеру у складі. А для того, аби збереглася м'якість та поглинання рушників, ви можете додати до прання оцет чи соду.

Ось ще випадки, коли використовувати кондиціонер для білизни не варто: