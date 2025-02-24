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Поради Сезонні поради Весняна обрізка дерев: не пропустіть ці дні, аби гілки гнулися від плодів
24 лютого, 22:31
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Весняна обрізка дерев: не пропустіть ці дні, аби гілки гнулися від плодів

Марина Блохіна
Основні тези
  • Весняна обрізка дерев має проводитись на початку весни, коли дерева ще сплять, але не дуже холодно, щоб забезпечити гарний урожай.
  • Перед обрізкою слід дотримуватись правил: використовувати чисті інструменти, дочекатись сухої погоди, обрізати старі та неплодоносні гілки, а також правильно виконувати надрізи.

Обрізають зазвичай дерева двічі на рік: восени та навесні. Але важливо вгадати з часом: аби не було надто холодно, але дерева ще спали і на них не встигли сформуватися бруньки.

Для того, аби дерева дали гарний урожай влітку і восени, їх потрібно обрізати набагато раніше – на самому початку весни, повідомляє 24 Канал. Ця процедура надзвичайно важлива, і від неї залежатиме стан ваших дерев на подальший рік. 

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Як обрізати дерева весною? 

Перед тим, як починати обрізати гілки, варто запам'ятати кілька правил, аби обрізка принесла користь, а не шкоду вашому саду. 

  • Використовуйте чисті інструменти. Перед тим, як обрізати гілки, секатори та пилки потрібно обробити антисептичним розчином. Після завершення робіт його потрібно обробити ще раз, аби уникнути поширення хвороб садом. 
  • Дочекайтеся сухої погоди. Не варто проводити обрізку у вологий час, після дощу та роси – це може призвести до появи грибкових захворювань на щойно обрізаних деревах. 
  • Обрізати потрібно старі пагони та гілки – вони вже не такі плодоносні, як молоді, але забирають у дерева сили. 
  • Завжди обрізайте гілку над брунькою, що розташована з зовнішнього боку гілки. Обрізати потрібно навскіс, щоб вода стікала та не застоювалася, а з бруньки вийшов новий пагін.
  • Обріжте гілки, що ростуть вгору та вниз, бо вони мають низьку врожайність. 
  • Перед відпилюванням товстих гілок по периметру стовбура потрібно зробити надріз кори, аби вона не здерлася з основного стовбура дерева. Після такого обрізання пеньок потрібно змазати садовим варом. 


Обрізка дерев має проводитися навесні / Фото Pexels

Коли проводити обрізку дерев?

Сприятливий час для обрізки може настати і влітку, і навесні, і восени. Та важливо розрізняти, які дерева та кущі коли обрізати. Наприклад, квітучі кущі та дерева не варто обрізати аж до середини літа – інакше ви суттєво зменшите кількість цвітіння. 

А ось з плодовими деревами відкладати роботу не варто: найкращим часом для обрізки буде рання весна у період відлиги. Щойно мороз зникне, можна починати обрізку. 

  • В кінці лютого – на початку березня починають обрізати молоді зерняткові дерева – яблуні та груші. 
  • В квітні обрізають більшість інших молодих кісточкових дерев, зокрема вишню, черешню та абрикос. 
  • Пізньою весною – на початку літа можна обрізати старі дерева. Їх обрізають або під час, або після цвітіння – так можна обмежити розміри крони та послабити процеси подальшого росту пагонів. 
  • Влітку можна проводити обрізку для дерев, які рано плодоносять – наприклад, абрикосів. Якщо ви боїтеся весняних заморозків, тоді обрізку гілок краще відкласти. 