Весняна обрізка дерев: не пропустіть ці дні, аби гілки гнулися від плодів
- Весняна обрізка дерев має проводитись на початку весни, коли дерева ще сплять, але не дуже холодно, щоб забезпечити гарний урожай.
- Перед обрізкою слід дотримуватись правил: використовувати чисті інструменти, дочекатись сухої погоди, обрізати старі та неплодоносні гілки, а також правильно виконувати надрізи.
Обрізають зазвичай дерева двічі на рік: восени та навесні. Але важливо вгадати з часом: аби не було надто холодно, але дерева ще спали і на них не встигли сформуватися бруньки.
Для того, аби дерева дали гарний урожай влітку і восени, їх потрібно обрізати набагато раніше – на самому початку весни, повідомляє 24 Канал. Ця процедура надзвичайно важлива, і від неї залежатиме стан ваших дерев на подальший рік.
Цікаво Чекайте на ранній врожай: коли сіяти моркву на розсаду та у відкритий ґрунт
Як обрізати дерева весною?
Перед тим, як починати обрізати гілки, варто запам'ятати кілька правил, аби обрізка принесла користь, а не шкоду вашому саду.
- Використовуйте чисті інструменти. Перед тим, як обрізати гілки, секатори та пилки потрібно обробити антисептичним розчином. Після завершення робіт його потрібно обробити ще раз, аби уникнути поширення хвороб садом.
- Дочекайтеся сухої погоди. Не варто проводити обрізку у вологий час, після дощу та роси – це може призвести до появи грибкових захворювань на щойно обрізаних деревах.
- Обрізати потрібно старі пагони та гілки – вони вже не такі плодоносні, як молоді, але забирають у дерева сили.
- Завжди обрізайте гілку над брунькою, що розташована з зовнішнього боку гілки. Обрізати потрібно навскіс, щоб вода стікала та не застоювалася, а з бруньки вийшов новий пагін.
- Обріжте гілки, що ростуть вгору та вниз, бо вони мають низьку врожайність.
- Перед відпилюванням товстих гілок по периметру стовбура потрібно зробити надріз кори, аби вона не здерлася з основного стовбура дерева. Після такого обрізання пеньок потрібно змазати садовим варом.
Обрізка дерев має проводитися навесні / Фото Pexels
Коли проводити обрізку дерев?
Сприятливий час для обрізки може настати і влітку, і навесні, і восени. Та важливо розрізняти, які дерева та кущі коли обрізати. Наприклад, квітучі кущі та дерева не варто обрізати аж до середини літа – інакше ви суттєво зменшите кількість цвітіння.
А ось з плодовими деревами відкладати роботу не варто: найкращим часом для обрізки буде рання весна у період відлиги. Щойно мороз зникне, можна починати обрізку.
- В кінці лютого – на початку березня починають обрізати молоді зерняткові дерева – яблуні та груші.
- В квітні обрізають більшість інших молодих кісточкових дерев, зокрема вишню, черешню та абрикос.
- Пізньою весною – на початку літа можна обрізати старі дерева. Їх обрізають або під час, або після цвітіння – так можна обмежити розміри крони та послабити процеси подальшого росту пагонів.
- Влітку можна проводити обрізку для дерев, які рано плодоносять – наприклад, абрикосів. Якщо ви боїтеся весняних заморозків, тоді обрізку гілок краще відкласти.