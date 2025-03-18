Пишний кущик герані може стати навіть пишнішим без особливих зусиль: все, що йому потрібно – це вчасна та правильна обрізка, повідомляє 24 Канал. Результат цього елементарного весняного догляду вразить навіть досвідчених городників – герань влітку цвістиме безперервно.

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Навіщо обрізати герань навесні?

Якщо ви хочете, аби влітку герань тішила вас красивим цвітінням, тоді подбати про її догляд потрібно вже зараз, навесні. Весняне обрізання пеларгонії – це максимально корисний внесок у її майбутній вигляд та цвітіння.

Ця рослина прийшла до нас з півдня, а значить, дуже любить сонце. І взимку через його нестачу ви могли помітити цікаву зміну у її вигляді – рослина витягується та начебто "лисіє". На жаль, без додаткового втручання ситуація не виправиться – нові пагони з листочками наростатимуть, але тільки на верхівці рослини, залишаючи її лисою з боків.

Для того ж, щоб отримати пишний квітучий кущик, потрібно обрізати герань навесні під пеньок.



Герань потрібно обрізати навесні / Фото Pexels

Коли проводити обрізку герані?

Головний критерій часу в обрізці герані – не температура, а кількість сонячного світла. Зважайте, що якщо поспішити з обрізкою та провести її тоді, коли сонця ще мало, пагони знову виростуть витягнутими, а не купчастими.

А ось якщо обрізати пеларгонію пізно, то й цвітіння доведеться чекати довше. Більшість квітникарів сходяться на думці, що найкращим часом для обрізки герані буде друга половина лютого – початок березня.

До речі, раніше ми розповідали, коли садити лілії весною, щоб вони швидко потішили пишним цвітінням.

Як правильно обрізати герань для пишного цвітіння?

Залежно від розміру куща, обрізати потрібно від 3 до 6 бічних стебел. Якщо вас влаштовує висота герані, тоді обрізають тільки верхівку стебла, а якщо ж ви хочете її вкоротити – тоді можна обрізати значно більшу частину.

Важливо! Коли ви помітили, що герань вже втратила форму, її потрібно обрізати так, аби залишився тільки пеньок на основному стеблі – висотою приблизно у 10 сантиметрів. Не бійтеся, квітка незабаром випустить нові пагони.

Ось кілька основних правил обрізки герані:

з куща потрібно прибрати усе сухе листя та акуратно зрізати слабкі й пошкоджені стебла;

з бічних стебел залишайте найсильніші. Якщо рослина зависока, акуратно приберіть частину верхівки;

довгі та вигнуті стебла обрізайте, залишаючи тільки 10 сантиметрів;

пагони, що ростуть всередині куща, видаляйте. Зовнішні стебла перед цим обрізають, щоб можна було дістатися до центру;

щоб сформувати нові квітконоси, необхідно зрізати кінці стебел, залишаючи 4 – 5 листкових вузлів.

Та пам'ятайте, що не можна за раз обрізати дуже багато пагонів. Надто інтенсивна обрізка може вплинути на терміни наступного цвітіння герані.