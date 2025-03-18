Пышный кустик герани может стать даже пышнее без особых усилий: все, что ему нужно – это своевременная и правильная обрезка, сообщает 24 Канал. Результат этого элементарного весеннего ухода поразит даже опытных огородников – герань летом будет цвести непрерывно.

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Зачем обрезать герань весной?

Если вы хотите, чтобы летом герань радовала вас красивым цветением, тогда позаботиться о ее уходе нужно уже сейчас, весной. Весенняя обрезка пеларгонии – это максимально полезный вклад в ее будущий вид и цветение.

Это растение пришло к нам с юга, а значит, очень любит солнце. И зимой из-за его недостатка вы могли заметить интересное изменение в ее виде – растение вытягивается и как бы "лысеет". К сожалению, без дополнительного вмешательства ситуация не исправится – новые побеги с листочками будут нарастать, но только на верхушке растения, оставляя его лысым по бокам.

Для того же, чтобы получить пышный цветущий кустик, нужно обрезать герань весной под пенек.

Герань в саду
Герань нужно обрезать весной / Фото Pexels

Когда проводить обрезку герани?

Главный критерий времени в обрезке герани – не температура, а количество солнечного света. Учитывайте, что если поспешить с обрезкой и провести ее тогда, когда солнца еще мало, побеги снова вырастут вытянутыми, а не кустистыми.

А вот если обрезать пеларгонию поздно, то и цветения придется ждать дольше. Большинство цветоводов сходятся во мнении, что лучшим временем для обрезки герани будет вторая половина февраля – начало марта.

Кстати, ранее мы рассказывали, когда сажать лилии весной, чтобы они быстро порадовали пышным цветением.

Как правильно обрезать герань для пышного цветения?

В зависимости от размера куста, обрезать нужно от 3 до 6 боковых стеблей. Если вас устраивает высота герани, тогда обрезают только верхушку стебля, а если же вы хотите ее укоротить – тогда можно обрезать значительно большую часть.

Важно! Когда вы заметили, что герань уже потеряла форму, ее нужно обрезать так, чтобы остался только пенек на основном стебле – высотой примерно в 10 сантиметров. Не бойтесь, цветок вскоре выпустит новые побеги.

Вот несколько основных правил обрезки герани:

  • с куста нужно убрать все сухие листья и аккуратно срезать слабые и поврежденные стебли;
  • из боковых стеблей оставляйте самые сильные. Если растение высоковато, аккуратно уберите часть верхушки;
  • длинные и изогнутые стебли обрезайте, оставляя только 10 сантиметров;
  • побеги, растущие внутри куста, удаляйте. Внешние стебли перед этим обрезают, чтобы можно было добраться до центра;
  • чтобы сформировать новые цветоносы, необходимо срезать концы стеблей, оставляя 4 – 5 листовых узлов.

Но помните, что нельзя за раз обрезать очень много побегов. Слишком интенсивная обрезка может повлиять на сроки следующего цветения герани.