Пышный кустик герани может стать даже пышнее без особых усилий: все, что ему нужно – это своевременная и правильная обрезка, сообщает 24 Канал. Результат этого элементарного весеннего ухода поразит даже опытных огородников – герань летом будет цвести непрерывно.

Интересно Что означает сон со вторника на среду: раскрываем главный секрет

Зачем обрезать герань весной?

Если вы хотите, чтобы летом герань радовала вас красивым цветением, тогда позаботиться о ее уходе нужно уже сейчас, весной. Весенняя обрезка пеларгонии – это максимально полезный вклад в ее будущий вид и цветение.

Это растение пришло к нам с юга, а значит, очень любит солнце. И зимой из-за его недостатка вы могли заметить интересное изменение в ее виде – растение вытягивается и как бы "лысеет". К сожалению, без дополнительного вмешательства ситуация не исправится – новые побеги с листочками будут нарастать, но только на верхушке растения, оставляя его лысым по бокам.

Для того же, чтобы получить пышный цветущий кустик, нужно обрезать герань весной под пенек.



Герань нужно обрезать весной / Фото Pexels

Когда проводить обрезку герани?

Главный критерий времени в обрезке герани – не температура, а количество солнечного света. Учитывайте, что если поспешить с обрезкой и провести ее тогда, когда солнца еще мало, побеги снова вырастут вытянутыми, а не кустистыми.

А вот если обрезать пеларгонию поздно, то и цветения придется ждать дольше. Большинство цветоводов сходятся во мнении, что лучшим временем для обрезки герани будет вторая половина февраля – начало марта.

Кстати, ранее мы рассказывали, когда сажать лилии весной, чтобы они быстро порадовали пышным цветением.

Как правильно обрезать герань для пышного цветения?

В зависимости от размера куста, обрезать нужно от 3 до 6 боковых стеблей. Если вас устраивает высота герани, тогда обрезают только верхушку стебля, а если же вы хотите ее укоротить – тогда можно обрезать значительно большую часть.

Важно! Когда вы заметили, что герань уже потеряла форму, ее нужно обрезать так, чтобы остался только пенек на основном стебле – высотой примерно в 10 сантиметров. Не бойтесь, цветок вскоре выпустит новые побеги.

Вот несколько основных правил обрезки герани:

с куста нужно убрать все сухие листья и аккуратно срезать слабые и поврежденные стебли;

из боковых стеблей оставляйте самые сильные. Если растение высоковато, аккуратно уберите часть верхушки;

длинные и изогнутые стебли обрезайте, оставляя только 10 сантиметров;

побеги, растущие внутри куста, удаляйте. Внешние стебли перед этим обрезают, чтобы можно было добраться до центра;

чтобы сформировать новые цветоносы, необходимо срезать концы стеблей, оставляя 4 – 5 листовых узлов.

Но помните, что нельзя за раз обрезать очень много побегов. Слишком интенсивная обрезка может повлиять на сроки следующего цветения герани.