Як збільшити урожай груш: правила обрізки на кінець літа

Наприкінці літа треба обрізати груші, якщо хочете отримати більше плодів наступного року. Тому заплануйте собі обрізання та вже наступного літа побачите, скільки ж плодів отримаєте після такої дії.

Чим коротше ви обріжете пагони, тим краще та сильніше вони будуть рости. Чим родючіший ґрунт, тим більше пагонів наросте після обрізки.

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Формуйте центральний провідник

Починайте обрізання зверху. Якщо обрізати нижні гілки, то дерево почне рости вгору, а на низу не буде ніяких плодів. Центральний провідник повинен бути вищим за всі гілки.

Формуйте третій ярус скелетних гілок

Скелетними чи каркасними є гілки, що відходять від центрального провідника (стовбура). На них формуються гілки другого і третього порядку, на яких і закладаються плодові гілки.

При формуванні розріджено-ярусної крони можна створити два або три яруси. Якщо їх буде більше, дерево виросте надто високим, а це незручно.

Щоб зробити крону ширшою та нижчою, потрібно спрямовувати скелетні гілки вбік від стовбура. Для цього гілки потрібно обрізати на зовнішню бруньку.



Грушу треба обрізати, щоб вона давала плоди / Фото Pexels

Обрізання гілок нижніх ярусів

Ростові гілки, які спрямовані вглиб крони, треба видаляти на кільце, а тонкі маленькі гілочки краще не чіпати, бо на них будуть формуватися плоди. Щоб знизити крону, скелетні гілки, з яких формуватиметься верхній ярус, треба обрізати на спрямовану назовні бруньку.

У випадку конкуренції між потужним і не дуже потужним пагоном, треба видалити сильніший, бо він дає менше плодів.

Поради щодо обрізання

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Обрізанням треба домогтися рівноваги між появою нових ростових пагонів, що омолоджують дерево і утворенням плодової деревини. Плодову деревину не треба чіпати, краще коригуйте розвиток ростових пагонів.

Завдяки укороченню ростових пагонів ви зможете регулювати силу майбутніх приростів та стимулювати закладання обростаючих гілок. Щоб від гілок не було довгих приростків, не потрібно їх вкорочувати. Зріз має бути на кілька міліметрів вищим за бруньку.

Якщо дерево не обрізати, то з часом воно буде давати дрібні плоди, а рослина буде швидко старіти.