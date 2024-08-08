Как увеличить урожай груш: правила обрезки на конец лета

В конце лета надо обрезать груши, если хотите получить больше плодов в следующем году. Поэтому запланируйте себе обрезку и уже следующим летом увидите, сколько же плодов получите после такого действия.

Чем короче вы обрежете побеги, тем лучше и сильнее они будут расти. Чем плодороднее почва, тем больше побегов нарастет после обрезки.

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Формируйте центральный проводник

Начинайте обрезку сверху. Если обрезать нижние ветки, то дерево начнет расти вверх, а на низу не будет никаких плодов. Центральный проводник должен быть выше всех ветвей.

Формируйте третий ярус скелетных ветвей

Скелетными или каркасными являются ветви, отходящие от центрального проводника (ствола). На них формируются ветви второго и третьего порядка, на которых и закладываются плодовые ветви.

При формировании разреженно-ярусной кроны можно создать два или три яруса. Если их будет больше, дерево вырастет слишком высоким, а это неудобно.

Чтобы сделать крону шире и ниже, нужно направлять скелетные ветви в сторону от ствола. Для этого ветви нужно обрезать на внешнюю почку.



Грушу надо обрезать, чтобы она давала плоды / Фото Pexels

Обрезка ветвей нижних ярусов

Ростовые ветви, которые направлены вглубь кроны, надо удалять на кольцо, а тонкие маленькие веточки лучше не трогать, потому что на них будут формироваться плоды. Чтобы снизить крону, скелетные ветви, из которых будет формироваться верхний ярус, надо обрезать на направленную наружу почку.

В случае конкуренции между мощным и не очень мощным побегом, надо удалить более сильный, потому что он дает меньше плодов.

Советы по обрезке

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Обрезкой надо добиться равновесия между появлением новых ростовых побегов, что омолаживают дерево и образованием плодовой древесины. Плодовую древесину не надо трогать, лучше корректируйте развитие ростовых побегов.

Благодаря укорачиванию ростовых побегов вы сможете регулировать силу будущих приростов и стимулировать закладку обрастающих ветвей. Чтобы от веток не было длинных приростов, не нужно их укорачивать. Срез должен быть на несколько миллиметров выше почки.

Если дерево не обрезать, то со временем оно будет давать мелкие плоды, а растение будет быстро стареть.