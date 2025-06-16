Ідеальний час для обрізки ірисів: потрібно знати для пишного цвітіння

Іриси – це багаторічні рослини, які обожнює чимало садівників. Втім, для того, щоб вони й наступного року порадували вас цвітінням, важливо правильно обрізати їх після того, як квіти відцвітуть.

Своєчасна обрізка ірисів – це не тільки процедура, що проводиться з причин естетики. Правильна обрізка листя може дозволити ірисам наступного року цвісти у рази пишніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rai Flora.

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Чи потрібно після цвітіння обрізати іриси?

Щойно ви помітили, що у ваших ірисів на клумбі закінчилося цвітіння, можна здійснювати першу обрізку. Дуже часто садівники не впевнені, чи варто взагалі обрізати ці рослини, і відповідь проста: так.

Саме обрізка допоможе підтримати здоров'я ірисів, і наступного разу рослини матимуть пишніше цвітіння, а також менше хворітимуть. Після того, як квітконоси відцвітуть, обрізайте їх на рівні землі – ця проста маніпуляція дозволить рослині не витрачати свою енергію на формування непотрібного насіння.

Так рослина зосередить усі свої зусилля на розвитку кореневої системи та підготовці до наступного сезону. Обрізку важливо проводити у прохолодну та пасмурну погоду – аби квітка не втрачала вологу після обрізки.



Іриси потрібно обрізати після цвітіння / Фото Pexels

Найкращий час для обрізки – одразу ж після завершення цвітіння, що зазвичай відбувається влітку. Але листя чіпати не варто, обрізайте тільки квітконоси. Саме листя й надалі забезпечує рослину енергією за допомогою фотосинтезу, і його втрата тільки нашкодить.

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Та літня обрізка – не єдина, яку потрібно провести. Осіння обрізка також має дуже велике значення для підготовки рослини до зимового періоду. Восени, після перших заморозків, коли листя починає в'язнути та жовтіти, його вже потрібно обрізати.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим можна підживити троянди, аби вони цвіли аж до самої осені – тоді ваша клумба ніколи не залишатиметься пустою.

Найкращий час для обрізки перед зимою – це кінець жовтня – початок листопада, коли температура повітря вже знизилися, але заморозки ще не стали постійними. Листя обрізайте не повністю, а на висоті приблизно у 10 – 15 сантиметрів над землею: так рослина збереже потрібні їх ресурси для зимівлі.