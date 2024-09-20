Малина відома своїми смачними ягодами та унікальними лікувальними властивостями, тож знайти цей кущ можна практично у кожному саду. А ось про те, як і коли обрізати цей чагарник, знають не всі дачники, пише "Аптека садівника".

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Чи потрібно обрізати малину восени?

Обрізка малини, та до того ж регулярна і вчасна – це запорука отримання багатого врожаю, тож забувати робити її восени не можна.

Кущ малини протягом одного літа відрощує пагін, а на наступне літо на ньому вже з'являється врожай. І такий цикл продовжується, тож ягоди ви знайдете тільки на дворічних і трирічних гілках. Втім, на трирічних їх буде зовсім мало.

Вирізати зайві гілки потрібно восени або ж вже наступної весни. І не варто їх жаліти – позбувайтеся усіх пагонів, що вже дали плоди. Знайти їх дуже просто – вони будуть темнішими і кора на них трохи лущиться.

Зрізати такі гілки потрібно прямо біля землі, під корінь – аби шкідники не лізли у пеньки.

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Як проводити осінню обрізку малини

Восени малину потрібно обрізати якомога раніше. Осінню обрізку можна також проводити і після закінчення сокоруху – так ви також розрідите і надто густу молоду поросль. Намагайтеся залишати принаймні пів метра відстані між стеблами.



Обрізку малини потрібно проводити восени / Фото Pexels

Всі обрізані гілки потрібно викидати за межею ділянки. До речі, гілки можна спалити, а попіл використати згодом як добриво для тієї ж малини. Не забудьте також про проведення обприскування проти шкідників та хвороб восени.