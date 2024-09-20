Малина известна своими вкусными ягодами и уникальными лечебными свойствами, поэтому найти этот куст можно практически в каждом саду. А вот о том, как и когда обрезать этот кустарник, знают не все дачники, пишет "Аптека садовода".

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Нужно ли обрезать малину осенью?

Обрезка малины, и к тому же регулярная и своевременная – это залог получения богатого урожая, поэтому забывать делать ее осенью нельзя.

Куст малины в течение одного лета отращивает побег, а на следующее лето на нем уже появляется урожай. И такой цикл продолжается, поэтому ягоды вы найдете только на двухлетних и трехлетних ветвях. Впрочем, на трехлетних их будет совсем мало.

Вырезать лишние ветки нужно осенью или же уже следующей весной. И не стоит их жалеть – избавляйтесь от всех побегов, что уже дали плоды. Найти их очень просто – они будут темнее и кора на них немного шелушится.

Срезать такие ветви нужно прямо у земли, под корень – чтобы вредители не лезли в пеньки.

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Как проводить осеннюю обрезку малины осенью

Осенью малину нужно обрезать как можно раньше. Осеннюю обрезку можно проводить и после окончания сокодвижения – так вы также разредите и слишком густую молодую поросль. Старайтесь оставлять по крайней мере пол метра расстояния между стеблями.



Обрезку малины нужно проводить осенью / Фото Pexels

Все обрезанные ветви нужно выбрасывать за пределы участка. Кстати, ветви можно сжечь, а пепел использовать впоследствии как удобрение для той же малины. Не забудьте также о проведении опрыскивания против вредителей и болезней осенью.