Садівники знають, що весною смородину треба обрізати, підживлювати та обробляти від шкідників та хвороб. Рослина вже починає прокидатися від зимової сплячки з першими променями тепла, тому треба вже на початку березня видаляти укриття з кущів, щоб провітрити та уникнути попрілості.

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Втім смородина є морозостійкою культурою, тож не сильно потребує укриття. Якщо ви його не робили, то можна розпочинати обрізання.

Як обрізати смородину навесні

Обрізання проводиться для того, щоб кущі змогли краще родити. Та перед цим подивіться, чи не уражена смородина різними хворобами, чи садовими шкідниками.

Кущі смородини треба обрізати перед набуханням бруньок. Сікатором вам треба обрізати три різновиди пагонів:

замерзлі та пересохлі або ті, які зламані чи мають криві гілки;

всі погани, які дуже загущують рослину;

старі пагони коричневого кольору, які загущують рослину.

Після цього треба зробити формуючу обрізку. Залишіть на літніх пагонах по 5 бруньок, решту видаліть та скоротіть бічні пагони. Ваш кущ має виглядати прорідженим всередині.

Червона та біла смородина приносить урожай кілка років поспіль, тому для кращого плодоношення, треба залишати старі й нові пагони, а от непридатні гілки можете обрізати.



Коли треба обрізати смородину навесні / Фото Pexels

Якщо ваші бруньки виглядають розбухлими, то це означає, що вони уражені бруньковим кліщем. Одразу їх видаляйте, поки паразит не виліз назовні та не розташувався по всьому чагарнику.

Не забувайте перевіряти зрізану серцевину, коли проводите обрізку. Темний колір може свідчити про ураження рослини смородиновою склівкою. Невелику частину можна просто зрізати та обробити засобами захисту, великий масштаб уражень врятувати не вдасться, тому кущ доведеться викорчовувати.

Підживлення та оброблення від шкідників

Весняне підживлення стимулює ріст смородини, тому підгодовуйте ягоду поживними добривами, які продаються у спеціалізованих магазинах. Обов’язково дотримуйтеся дозування, яке буде зазначене на упаковці препарату.

У березні та на початку квітня треба зробити профілактичне обприскування, поки ще не розкрилися бруньки. Щоб захистити кущі смородини від хвороб, треба застосовувати ефективні фунгіциди.