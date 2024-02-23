Якщо ви хочете мати влітку чудовий урожай ароматних і свіжих ягід, про кущі малини потрібно подбати ще з весни. Зокрема – і обрізати зайві гілки. Як це правильно зробити, читайте далі.

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Коли навесні обрізати малину

Через те, що в різних регіонах України в однаковий час можуть бути різні кліматичні умови, точні дати для весняної обрізки малини визначити досить важко.

Тож найкраще робити це тоді, коли температура вдень стане стабільною та не буде опускатися нижче, ніж +5 градусів. Але також кущ потрібно обрізати ще до того, як пагони почнуть розпускатися.

Після того, як молоді бічні гілки почнуть проростати, обрізання потрібно припинити чи перенести його на пізніший термін, адже ви можете пошкодити кущ.



Малину можна обрізати навесні / Фото Pexels

Як правильно обрізати малину

Першу весняну обрізку малини можна зробити, як тільки зійде сніг. Зрізати ви маєте усі підмерзлі та обламані пагони куща. Та зверніть увагу й на те, що потрібно обрізати верхівки і гарних і здорових пагонів, адже вони потім дадуть гарний урожай.

Якщо кущ має пошкоджені гілки, їх потрібно зрізати аж до місця, де ви бачите здоровий вузол. Кущ малини має бути не більший, ніж півтора метра у висоту, щоб вам не довелося гнути гілки під час збирання урожаю.

Під час обрізання малини вам потрібно звернути увагу на наступне:

засохлі гілочки на верхівці. Це значить, що паростки незрілі або обморожені. Здоровий пагін буде зеленим на зрізі, а "мертвий" – ламким і коричневим;

вс гілки рекомендують вкоротити на 10 – 20 сантиметрів;

у кущі оптимально має бути від 5 до 8 гілок.

Також не забувайте залишати простір між кущами малини.