В теплиці можна вирощувати досить багато різноманітних овочів. Та все ж вам варто враховувати сумісність окремих овочів та терміни зростання – потурбуйтеся про те, щоб одні рослини не затіняли інші.

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Що садити в теплиці на розсаду

Спершу в теплицю висівають холодостійкі культури, що добре відчувають себе за нічних температур у 5 – 7 градусів. Якщо у вашій теплиці є опалення, це можна робити вже у кінці лютого чи першій половині березня.

Зазвичай одними з перших у теплиці сіють:

руколу;

шпинат;

цибуля;

салати;

ранню капусту;

редис;

горох.

Перенесіть розсаду в теплицю

Зелень можна поступово з'їсти, і тоді капусту із теплиці можна пересадити у відкритий ґрунт. Натомість на звільнені місця ви можете пересадити вже зміцнілу розсаду інших овочів.

Помідори. Їх потрібно посадити у теплиці в середині квітня – на початку травня, коли температура на вулиці вже досягне 16 градусів. Коли помідори маленькі, поряд з ними висівають базилік та ранній буряк. Міцні стебла помідорів залишать достатньо місця для менших культур.

Огірки. Їх потрібно перемістити до теплиці з середини березня чи квітня. Зважайте на те, що земля має прогрітися принаймні до 15 градусів.

Перець та баклажани. Їх пересаджують в середині травня чи на початку червня. Садити ці культури варто по боках теплиці у близькості до огірків – так рослинам буде найбільш комфортно.

Якщо теплиця не опалюється, тоді вам потрібно змістити усі терміни посадки на тиждень-два вперед.

Як поливати розсаду у теплиці

У теплиці розсаду потрібно поливати під корінь за допомогою теплої води. Намагайтеся уникати потрапляння вологи на листя, адже це може спровокувати хворобу – фітофтороз.

Частота поливання залежить від кількох факторів – зокрема культури та погоди. Огірки влітку потрібно поливати ледь не щодня, а помідорам буде достатньо поливу два рази на тиждень.

Поливати рослини потрібно рано вранці або вже ввечері, адже під палючим сонцем корені не зможуть насититися вологою.