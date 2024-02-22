В теплиці можна вирощувати досить багато різноманітних овочів. Та все ж вам варто враховувати сумісність окремих овочів та терміни зростання – потурбуйтеся про те, щоб одні рослини не затіняли інші.
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Що садити в теплиці на розсаду
Спершу в теплицю висівають холодостійкі культури, що добре відчувають себе за нічних температур у 5 – 7 градусів. Якщо у вашій теплиці є опалення, це можна робити вже у кінці лютого чи першій половині березня.
Зазвичай одними з перших у теплиці сіють:
- руколу;
- шпинат;
- цибуля;
- салати;
- ранню капусту;
- редис;
- горох.
Перенесіть розсаду в теплицю
Зелень можна поступово з'їсти, і тоді капусту із теплиці можна пересадити у відкритий ґрунт. Натомість на звільнені місця ви можете пересадити вже зміцнілу розсаду інших овочів.
Помідори. Їх потрібно посадити у теплиці в середині квітня – на початку травня, коли температура на вулиці вже досягне 16 градусів. Коли помідори маленькі, поряд з ними висівають базилік та ранній буряк. Міцні стебла помідорів залишать достатньо місця для менших культур.
Огірки. Їх потрібно перемістити до теплиці з середини березня чи квітня. Зважайте на те, що земля має прогрітися принаймні до 15 градусів.
Перець та баклажани. Їх пересаджують в середині травня чи на початку червня. Садити ці культури варто по боках теплиці у близькості до огірків – так рослинам буде найбільш комфортно.
Якщо теплиця не опалюється, тоді вам потрібно змістити усі терміни посадки на тиждень-два вперед.
Як поливати розсаду у теплиці
У теплиці розсаду потрібно поливати під корінь за допомогою теплої води. Намагайтеся уникати потрапляння вологи на листя, адже це може спровокувати хворобу – фітофтороз.
Частота поливання залежить від кількох факторів – зокрема культури та погоди. Огірки влітку потрібно поливати ледь не щодня, а помідорам буде достатньо поливу два рази на тиждень.
Поливати рослини потрібно рано вранці або вже ввечері, адже під палючим сонцем корені не зможуть насититися вологою.