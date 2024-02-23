Правильна обрізка навіть здатна спровокувати повторну хвилю цвітіння. Щоб троянди добре росли та довго цвіли, ви повинні за ними належно доглядати.

Дивіться також Коли правильно садити айстри на розсаду: потрібно знати усім садівникам

Коли обрізати троянди

Найкраще братися за обрізання троянд на початку весни – в березні чи квітні. Важливо звертати увагу на бруньки, які вже мають набухнути, але ще не почнуть рости.

Якщо на вашому подвір’ї росте декоративний жовтий кущ форзиція – орієнтуйтеся на нього. Якщо рослина вже розкриває свої золотисті квіти-дзвіночки, то це сигнал для обрізання кущів троянд.

Правила обрізки

Обрізайте троянди в будь-який день, який не передбачає дощу. Секатор та ножиці варто продезінфікувати в розчині марганцівки. Насамперед варт розпочати з санітарної обрізки – видаліть сухі, слабкі та пошкоджені гілки і лише після цього переходьте до основної обрізки.

Робіть зріз під кутом 45 градусів на 5-7 мм вище рівня бруньки. Якщо він молочно-білий – обріз правильний, якщо ж покритий бурими плямами – зрізайте ще нижче. Хворі гілки краще обрізати, оскільки вони не дадуть міцних пагонів.



Важливі деталі щодо обрізки троянд навесні / Фото Pexels

Обрізка кущових і штамбових троянд

Верхня брунька троянди має дивитися назовні, інакше пагін почне рости всередину крони. Зрізайте гілку до низу, оскільки відкриті зрізи виглядають не естетично. Після обрізки в троянді має бути кілька сильних пагонів, вкорочених до 3-5 бруньок.

У кущах можна залишати половину чи третину довжини, чи в різних місцях. Перший варіант дасть вам інтенсивне цвітіння, другий – триваліше, але менш рясне.

Чайно-гібридні троянди обрізають дуже інтенсивно. Ті пагони, які мають понад два роки треба вирізати повністю та вкоротити до 5-6 бруньок. Висота дорослого куща має становити 20-25 см. Молоді саджанці можуть мати до 15 см.

Як обрізати інші сорти

Ґрунтопокривну троянду треба обрізати раз на 2-3 роки до 20-30 см висоти. А от раз на 5 років варто проводити кардинальну обрізку, залишаючи на пагоні 2-4 бруньки.

Плетисті троянди, які закладають бутони на пагонах з минулого року, обрізати не треба. Троянду флорібунда обрізають, так само як і чайно-гібридні, але не так інтенсивно. Пагони, яким 2-3 роки треба вкоротити до 3-4 бруньок. Однорічні квіти зрізати на третину довжини.