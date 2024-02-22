Назва квітки "айстра" з латини перекладається як зірка. І ця квітка і справді може стати справжньою зіркою вашого квітника, якщо ви вчасно і правильно посієте розсаду.

Цікаво Що ви можете виростити на балконі: список овочів та трав

Існує два способи, у які ви можете виростити ці квіти – посіяти їх прямо у ґрунт або ж спершу виростити розсаду. І, звісно ж, кожен із цих методів має свої переваги та недоліки.

Коли і як сіяти айстри на розсаду

Якщо ви хочете виростити розсаду, то зробити це можна вже наприкінці березня і до середини квітня. Якщо ви будете спершу вирощувати розсаду айстр, це забезпечить вам більш ранні терміни цвітіння квітки – ви побачите, як ваші айстри зацвітуть вже на початку серпня, і цвіт залишатиметься аж до середини жовтня.

Втім, будьте уважні та обережні, адже айстри, які ви виростите розсадою, будуть більш вразливими до грибкових хвороб, зокрема і фузаріозу. Це відбувається через те, що під час пересадки рослин може пошкодитися їхня коренева система, і збудники проникнуть через неї до самої квітки.

Як сіяти айстри на розсаду

Якщо дотримуватися правил сіяння квітки, виростити красиві айстри вдасться навіть новачкам у садівництві. Вам знадобиться ящик висотою у 5 – 7 сантиметрів. У нього вам потрібно насипати городньої землі та висіяти насіння. А зверху притрусіть його землею та полийте водою.

Ящик потрібно прикрити плівкою та поставити так, щоб він був ближче до сонячного світла. Сіянці потрібно кожні кілька днів повертати в інший бік, щоб вони виростали рівно.



Айстри можна вирощувати як розсаду / Фото Pexels

А коли з'являться перші листочки, розсаду вже потрібно буде пересадити у інший ящик. Під час цього корінці айстр потрібно підрізати та заглибити у викопану паличкою лунку до сім'ядольних листочків.

Поливати розсаду айстри потрібно помірно – тоді, коли буде підсихати верхній шар ґрунту. А вже після того, як листя зімкнеться, ви можете виносити розсаду у більш прохолодне місце, щоб вона звикала до зміни температури.

Коли сіяти у відкритий ґрунт

Висаджувати у відкриту землю розсаду айстри можна вже у середині травня, адже ця рослина морозостійка і не боїться заморозків. Коли ви висаджуєте квіти, вони повинні вже мати добре розвинене коріння, а висота стебла має становити принаймні 10 сантиметрів.

Відстань між квітами має не бути меншою, ніж 20 – 30 сантиметрів. А відстань між рядками варто залишити приблизно у пів метра. Рослинам потрібно часто розпушувати ґрунт. Під час цього також не забувайте видаляти усі бур'яни.