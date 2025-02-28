З настанням весни настає й період, коли потрібно відкрити їх та почати догляд, аби зовсім скоро кущі потішили вас красивими квітами, повідомляє 24 Канал. І якщо вже в березні докласти трохи зусиль, то влітку цвітіння буде вдвічі пишнішим, ніж торік.

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Як правильно проводити весняну обрізку троянд?

Обрізка троянд навесні може підвищити імунітет рослини та сприяти її буйному цвітінню – адже троянді не доведеться витрачати сили на зайві і непотрібні пагони. Більшість садівників сходяться на тому, що лютий і початок березня – це найкращий час для проведення обрізки.

Та перед тим, як братися за секатор, потрібно зрозуміти, як саме підрізати різні види троянд. Наприклад, плетисті троянди в перші 5 років після посадки взагалі не потребують обрізки – можна видалити тільки мертві та хворі пагони.

А ось чайно-гібридні сорти можна вже обрізати на висоті 20 – 30 сантиметрів від землі у дорослих рослин та 15 сантиметрів – у молодих. Ці різновиди легко переносять обрізку та реагуватимуть на неї позитивно, тож подбайте про те, аби прибрати усі слабкі та омертвілі гілки. У здорової троянди зріз буде білим, а якщо він бурий – пагін заражений.



Троянди потрібно обрізати навесні / Фото Pexels

Перед обрізкою з троянд потрібно зняти укриття, яке ви використовували взимку, зібрати все сміття та листя, обрізати те сухе листя, що могло лишитися на пагонах.

Для робіт потрібно дочекатися сухої погоди та використовувати гострий секатор. Зрізи робіть під кутом у 45 градусів, відступаючи від бруньки на пів сантиметра. До речі, якщо ви хочете отримати не розлогий, а прямий кущ із вертикальними пагонами, тоді обрізку потрібно робити на бруньці, що розташована на внутрішньому боці стебла.