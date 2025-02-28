С наступлением весны наступает и период, когда нужно открыть их и начать уход, чтобы совсем скоро кусты порадовали вас красивыми цветами, сообщает 24 Канал. И если уже в марте приложить немного усилий, то летом цветение будет вдвое пышнее, чем в прошлом году.

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Как правильно проводить весеннюю обрезку роз?

Обрезка роз весной может повысить иммунитет растения и способствовать его буйному цветению – ведь розе не придется тратить силы на лишние и ненужные побеги. Большинство садоводов сходятся на том, что февраль и начало марта – это лучшее время для проведения обрезки.

Но перед тем, как браться за секатор, нужно понять, как именно подрезать разные виды роз. Например, плетистые розы в первые 5 лет после посадки вообще не нуждаются в обрезке – можно удалить только мертвые и больные побеги.

А вот чайно-гибридные сорта можно уже обрезать на высоте 20 – 30 сантиметров от земли у взрослых растений и 15 сантиметров – у молодых. Эти разновидности легко переносят обрезку и реагировать на нее положительно, поэтому позаботьтесь о том, чтобы убрать все слабые и омертвевшие ветви. У здоровой розы срез будет белым, а если он бурый – побег заражен.



Розы нужно обрезать весной / Фото Pexels

Перед обрезкой с роз нужно снять укрытие, которое вы использовали зимой, собрать весь мусор и листья, обрезать те сухие листья, что могли остаться на побегах.

Для работ нужно дождаться сухой погоды и использовать острый секатор. Срезы делайте под углом в 45 градусов, отступая от почки на пол сантиметра. Кстати, если вы хотите получить не раскидистый, а прямой куст с вертикальными побегами, тогда обрезку нужно делать на почке, расположенной на внутренней стороне стебля.