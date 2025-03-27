Урожай буде гнути гілки: коли обрізати виноград навесні 2025

Аби підтримувати формування кущів винограду, потрібно щороку проводити обрізку кущів до початку вегетації. І досвідчені городники знають, що пропустити цей момент нізащо не можна.

Під час обрізки винограду садівникам варто бути надзвичайно обережними – навіть найменші поранення на рослині загоюються дуже довго, а рани діаметром півтора – два сантиметри повністю заживають взагалі вкрай рідко, повідомляє 24 Канал з посиланням на "СонцеСад".

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Коли і як проводити обрізку винограду навесні?

Зважайте, що під час обрізки винограду поранення рослини мають бути якнайменшими і, якщо це можливо, тільки з одного боку. Коли вкорочуєте однорічні пагони, зрізування потрібно проводити над вузлом із вусиком гострим та чистим секатором, а також добре наточеною пилкою.

Вище вічка залишайте частину міжвузля розміром 2 – 3 сантиметри. Якщо повністю видаляєте частину куща, зрізайте біля основи, аби не поранити багаторічну деревину.



Виноград потрібно обрізати обережно / Фото Pexels

Для плодоношення варто обирати добре визрілі пагони товщиною 7 – 12 міліметрів. Обрізування пагонів буває різним, і зазвичай розрізняють три основні типи:

коротке – до трьох – чотирьох вічок;

середнє – до чотирьох – шести вічок;

довге – до шести – восьми.

Якщо ж основних лоз бракує, добре розвинені пасинки зрізати не варто, а краще залишити їх. Головне правило – обрізку потрібно завершити до початку руху соку. Сорти, що не бояться морозу, можна обрізати вже в березні.

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Але також потрібно зважати і на вік кущів – в перші кілька років лозу можна обрізати тільки у теплий сезон.

Зазвичай цей процес проходить у два етапи – оздоровчий та формувальний. Оздоровче весняне обрізування передбачає видалення хворих, приморожених та мертвих частин лози. А ось формувальне – підсилює стебло та омолоджує кущ.