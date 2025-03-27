Во время обрезки винограда садоводам стоит быть чрезвычайно осторожными – даже самые маленькие ранения на растении заживают очень долго, а раны диаметром полтора – два сантиметра полностью заживают вообще крайне редко, сообщает 24 Канал со ссылкой на "СолнцеСад".

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Когда и как проводить обрезку винограда весной?

Учитывайте, что во время обрезки винограда ранения растения должны быть как можно меньше и, если это возможно, только с одной стороны. Когда укорачиваете однолетние побеги, срезание нужно проводить над узлом с усиком острым и чистым секатором, а также хорошо наточенной пилой.

Выше глазка оставляйте часть междоузлия размером 2 – 3 сантиметра. Если полностью удаляете часть куста, срезайте у основания, чтобы не поранить многолетнюю древесину.



Виноград нужно обрезать осторожно / Фото Pexels

Для плодоношения следует выбирать хорошо вызревшие побеги толщиной 7 – 12 миллиметров. Обрезка побегов бывает разной, и обычно различают три основных типа:

короткое – до трех – четырех глазков;

среднее – до четырех – шести глазков;

длинное – до шести – восьми.

Если же основных лоз не хватает, хорошо развитые пасынки срезать не стоит, а лучше оставить их. Главное правило – обрезку нужно завершить до начала движения сока. Сорта, не боящиеся мороза, можно обрезать уже в марте.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие овощи нужно высадить на огороде уже сейчас, рано весной.

Но также нужно учитывать и возраст кустов – в первые несколько лет лозу можно обрезать только в теплый сезон.

Обычно этот процесс проходит в два этапа – оздоровительный и формирующий. Оздоровительная весенняя обрезка предусматривает удаление больных, примороженных и мертвых частей лозы. А вот формовочная – усиливает стебель и омолаживает куст.