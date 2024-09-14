Виноградна лоза може вирости до 5 метрів, та якщо виноград буде необробленим, то сік піде в листя, а не на формування крон. Якщо ж його взагалі не обрізати, то грони будуть дрібніші, а урожай зменшиться в рази.

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Щоб розрідити гілки виноград треба кожної осені підрізати. Дехто цю процедуру робить навесні, однак краще провести обрізку восени, оскільки рослина впадає в стан спокою. А ще осіння обрізка є куди ефективнішою, ніж пізня весняна.

Як обрізати виноград восени

Виноград рекомендують обрізати тоді, коли з лози опаде все листя. Зазвичай цей час припадає на кінець жовтня чи початок листопада. Довжина і кількість зрізаного гілля залежить від віку винограду.

Якщо рослині лише рік – лози без гілок вкорочують залишивши лише 3 бруньки. Вже наступної осені бічні пагони вкорочують до 2 бруньок. За рік гілки треба обрізати так, щоб на них залишилися 3 бруньки. Вже на четверту осінь треба обрізати лише зелені проросту до 4 бруньок.

Важливо звертати увагу на довжину й товщину лози. Оптимальною товщиною для гілки вважається 6 – 12 міліметрів. Пагони, які тонші за 5 міліметрів чи товстіші за 12 міліметрів варто обрізати. Найкращою довжиною вважається 180 сантиметрів.



Найкращі поради для обрізки винограду / Фото Pexels

Пам’ятайте, що від стовбура мають відходити 3 гілки. Сам стовбур обрізати не можна. Бічні пагони можна обрізати, але треба залишити найміцніший для майбутніх плодів. Інші обрізайте залишивши лише пеньок над брунькою до 3 сантиметрів.

Якщо молодих пагонів на рослині помічаєте багато, а товщина є такою самою, як і минулого року, то це означає, що виноград виснажений від великого врожаю. У такому випадку треба максимально обрізати гілля куща.

Для обрізки винограду використовуйте секатор чи садові ножиці. Їх перед цим треба обов’язково обробити антисептиком. Безштамбові лози винограду на зиму треба вкрити сухою травою, листям чи тирсою. Таким чином виноград краще перенесе холодну зиму.