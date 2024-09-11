Садівники радять обрізати малину заточеним секатором. Зріз повинен бути рівним, щоб не знизити стійкість рослини до морозів. Під час всієї обрізки лезо треба періодично дезінфікувати.

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Коли обрізати малину восени

Обрізку треба робити після плодоношення. Деякі кущі малини можуть ще досі давати врожай, тому ідеальним часом вважається кінець вересня – початок жовтня.

Кожну гілку, яка вже відплодоносила треба обрізати під корінь. Таким способом ви зможете уникнути розмноження ймовірних шкідників. Обрізати треба однорічні зеленуваті та дворічні темніші пагони.

Якщо у вас ремонтантна малина, то спочатку треба видалити верхні частини однорічних пагонів, які вже відплодоносили, далі дворічні, а після цього слабкі пагони, які вже мають дуже маленькі шанси на успішну зимівлю.

У звичайної малини треба видалити дворічні та слабкі пагони, а серед однорічних залишити 10 найміцніших стебел, якщо малина росте кущем.



Малину треба обов'язково обрізати / Фото Pexels

Зверніть увагу, що після обрізки кущі треба добре підлити водою, особливо це стосується ремонтантної малини. Її на зиму навіть треба мульчувати сухою соломою чи гіллям ялинки.

Ремонтантна малина є дещо вибагливішою в догляді, тож має певні особливості під час обрізки. Вона дає два врожаї на рік, тож в цих кущів обрізають всі пагони повністю.

Якщо хочете отримати ранній урожай малини, тоді треба залишити частину торішніх пагонів, але не більше ніж 5 штук на один кущ. На дворічних пагонах ягоди вже будуть на початку літа, на дворічних – наприкінці. Дотримуючись всіх цих порад, вже наступного року ви отримаєте чудовий врожай.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Чим корисна малина

Ягоди малини мають цілий мікс вітамінів та мікроелементів. У малині багато вітаміну С, який чудово впливає на імунітет, шкіру та роботу кишково-шлункового тракту. Окрім того, ягоди збагачені вітаміном А та вітамінами групи В.

Цікавий факт, але малина покращує та стимулює роботу мозку, а фолієва кислота, яка в ній міститься є корисною для жінок.