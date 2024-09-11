Садоводы советуют обрезать малину заточенным секатором. Срез должен быть ровным, чтобы не снизить устойчивость растения к морозам. Во время всей обрезки лезвие надо периодически дезинфицировать.

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Когда обрезать малину осенью

Обрезку надо делать после плодоношения. Некоторые кусты малины могут до сих пор давать урожай, поэтому идеальным временем считается конец сентября – начало октября.

Каждую ветку, которая уже отплодоносила надо обрезать под корень. Таким способом вы сможете избежать размножения вероятных вредителей. Обрезать надо однолетние зеленоватые и двухлетние темные побеги.

Если у вас ремонтантная малина, то сначала надо удалить верхние части однолетних побегов, которые уже отплодоносили, дальше двухлетние, а после этого слабые побеги, которые уже имеют очень маленькие шансы на успешную зимовку.

У обычной малины надо удалить двухлетние и слабые побеги, а среди однолетних оставить 10 крепких стеблей, если малина растет кустом.



Малину надо обязательно обрезать / Фото Pexels

Обратите внимание, что после обрезки кусты надо хорошо подлить водой, особенно это касается ремонтантной малины. Ее на зиму даже надо мульчировать сухой соломой или ветками елки.

Ремонтантная малина несколько прихотливее в уходе, поэтому имеет определенные особенности при обрезке. Она дает два урожая в год, поэтому у этих кустов обрезают все побеги полностью.

Если хотите получить ранний урожай малины, тогда надо оставить часть прошлогодних побегов, но не более 5 штук на один куст. На двухлетних побегах ягоды уже будут в начале лета, на двухлетних – в конце. Придерживаясь всех этих советов, уже в следующем году вы получите отличный урожай.

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Чем полезна малина

Ягоды малины имеют целый микс витаминов и микроэлементов. В малине много витамина С, который прекрасно влияет на иммунитет, кожу и работу кишечно-желудочного тракта. Кроме того, ягоды обогащены витамином А и витаминами группы В.

Интересный факт, но малина улучшает и стимулирует работу мозга, а фолиевая кислота, которая в ней содержится является полезной для женщин.