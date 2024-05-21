Коли можна пересаджувати полуницю навесні: не пропустіть важливі терміни

Садівники вже давно знають, що полуниця – це дуже примхлива культура, яка вимагає обачного і постійного догляду. І щоб урожай потрібно приносив пахучі і солодкі плоди, ділянку із ягодами потрібно регулярно розсаджувати.

Загущення кущів полуниці – це те, що може призвести до втрати великої частки врожаю. Тож кожної весни вам потрібно перевіряти, чи не розрослася ваша полуниця, і за потреби – пересаджувати її. Також пересадками можна зайнятися і у випадку, якщо ви вирішили зробити ягідник на новому місці.

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Коли можна розсаджувати полуницю

Ділянка, на якій ви висадили полуницю, може вкрай швидко загущуватися, адже кущі пускають "вуса". І якщо їх не позбуватися, дуже скоро стеблам батьківських рослин вже не вистачатиме поживних речовин, і ягід стане дуже мало. У застарих кущиків також погіршується імунітет і вони починають постійно хворіти. І це також одна з причин, чому кущ потрібно пересаджувати.

Звісно, зайнятися цим можна восени – і це найкращий час для пересадок. Та якщо ви не встигли зробити цього тоді, можна зайнятися пересадками і навесні. Та для того, щоб зрозуміти, коли саме це робити, потрібно врахувати кілька надзвичайно важливих факторів:

земля має бути прогріта;

вже минула загроза заморозків;

весняні затяжні дощі припинилися.



Полуницю можна розсаджувати навесні / Фото Pexels

Оптимальні терміни для пересадки полуниці навесні

Найкращий місяць для пересадки полуниці – це травень, адже земля вже підсохла після холодних дощів, і вже немає загрози, що коріння молодих кущиків загине і загниє.

Якщо ж весна тепла, і сніг зійшов рано, а весняні зливи не дошкуляють городині, то пересадками можна займатися і у квітні. Ось найкращі терміни для пересадки полуниці – з 15 квітня по 5 травня.

Пересаджувати полуницю не можна на те саме місце, де вона вже росла раніше, адже там досить бідний ґрунт, і кущу не вистачатиме поживних речовин. Також за кілька тижнів до пересадки вам потрібно перекопати ділянку та внести на кожен квадратний метр приблизно 3 – 4 кілограми компосту.