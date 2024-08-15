Найважливіший фактор, який впливає на урожайність вашої лохини – це ґрунт. І для того, щоб ви зібрали багато ягід з неї, потрібно подбати про те, щоб у ньому був торф з хвойними гілочками чи хвойною тирсою. Але й про регулярні підживлення забувати не можна.

Цікаво Тільки без паніки: що робити, якщо бойлер не гріє воду

Чим підживлювати лохину

Якщо ви правильно висадили рослину, із дотриманням усіх правил, тоді в перший рік про підживлення турбуватися не потрібно взагалі. А ось на подальші роки схема підживлень виглядає так.

2 рік після висаджування – 1 столова ложка добрива під кущ;

3 рік після висаджування – 2 столові ложки;

4 рік після висаджування – 4 столові ложки;

5 рік після висаджування – 8 столових ложок;

6 рік і далі – 16 столових ложок.

Лохину досвідчені городники підживлюють двічі на рік. Вперше це робиться на початку вегетації – тобто у квітні. А вдруге – у серпні та вересні. І основними елементами для підживлення лохини навесні мають стати азот, калій та фосфор. Саме ці три елементи допоможуть культурі і наростити зелену масу, і сприятимуть цвітінню, і допоможуть зав'язати ягоди.



Лохину потрібно підживлювати / Фото Pexels

Також ви можете використовувати такі добрива, як сульфат амонію – на дорослий кущ буде достатньо 40 – 50 грамів, нітроамофоска, сірка, карбамід, тобто сечовина, та селітка. Окрім того, у спеціалізованих магазинах можна придбати й вже готове добриво для лохини. Ви можете обрати той варіант, який підходить для вас найкраще.

Натомість восени потрібно зосередитися на тому, аби підготувати кущ до морозів, аби гілки не вимерзли та добре визріли. У вересні для підживлення найкраще буде використати монофосфат калію.