Самый важный фактор, который влияет на урожайность вашей голубики – это почва. И для того, чтобы вы собрали много ягод с нее, нужно позаботиться о том, чтобы в нем был торф с хвойными веточками или хвойными опилками. Но и о регулярных подкормках забывать нельзя.

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Чем подкармливать голубику

Если вы правильно высадили растение, с соблюдением всех правил, тогда в первый год о подкормках беспокоиться не нужно вообще. А вот на последующие годы схема подкормок выглядит так.

2 год после высадки – 1 столовая ложка удобрения под куст 1 столовая ложка удобрения под куст;

3 год после высаживания – 2 столовые ложки;

4 год после высаживания – 4 столовые ложки;

5 год после высаживания – 8 столовых ложек;

6 год и далее – 16 столовых ложек.

Голубику опытные огородники подкармливают дважды в год. Впервые это делается в начале вегетации – то есть в апреле. А второй раз – в августе и сентябре. И основными элементами для подкормки голубики весной должны стать азот, калий и фосфор. Именно эти три элемента помогут культуре и нарастить зеленую массу, и способствовать цветению, и помогут завязать ягоды.



Голубику нужно подпитывать / Фото Pexels

Также вы можете использовать такие удобрения, как сульфат аммония – на взрослый куст будет достаточно 40 – 50 граммов, нитроаммофоска, сера, карбамид, то есть мочевина, и селитра. Кроме того, в специализированных магазинах можно приобрести и уже готовое удобрение для голубики. Вы можете выбрать тот вариант, который подходит для вас лучше всего.

Зато осенью нужно сосредоточиться на том, чтобы подготовить куст к морозам, чтобы ветви не вымерзли и хорошо вызрели. В сентябре для подкормки лучше всего будет использовать монофосфат калия.