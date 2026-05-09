Досвідчені фермери та городники чекають одного простого знака, який сигналізує їм про початок підживлення, пише Homes & Gardens. Також ловіть кілька лайфхаків, як та чим удобрювати полуницю, щоб отримати гарний врожай.

Коли треба удобрювати полуницю?

Досвідчені фермери кажуть, що підживлювати полуницю потрібно починати навесні, як тільки ґрунт прогріється до температури близько 10 градусів. Саме в цей період рослина прокидається і починає активно нарощувати зелену масу. Якраз у цей час додаткові поживні речовини допоможуть їй сформувати багато квітів та забезпечать вам щедрий урожай. Городники з досвідом додають, що починати підживлювати полуницю варто тоді, коли на вулиці зберігається стабільно тепла погода. Це важливо для того, щоб рослина могла активно засвоювати поживні речовини.

Якщо ви висаджуєте молоді кущі навесні, то додавайте добрива відразу, як помітите перші ознаки росту. Пам’ятайте, що регулярне живлення особливо важливе для полуниці в горщиках або контейнерах – її варто підгодовувати кожні один-два тижні після початку цвітіння.



Чим підживлювати полуницю?

Існує декілька різних варіантів, якими можна підживити полуницю, щоб вона дала гарні соковиті плоди, пише Agro News. Головне, що варто запам’ятати: підживлювати полуницю під час плодоношення треба лише за умови дефіциту поживних речовин або якщо ви пропустили етап цвітіння.

Важливо суворо дотримуватися дозування, адже надлишок добрив погіршить смак ягід – вони просто стануть несмачними. Найкраще використовувати органіку з водою: розчин курячого посліду або подрібненої кропиви. Наприклад, курячий послід треба розвести з водою 1 до 30. Після цього він має настоятися в закритому відрі кілька днів. Також городники виявили, що ефективними є дріжджові суміші та деревна зола, яка додатково захищає кущі від грибкових інфекцій.

Якщо хочете отримати великі та соковиті ягоди, то добрива треба вносити виключно під корінь по вологому ґрунту один-два рази з інтервалом у десять днів. Використовуйте від 0,5 до 1 літра розчину на кожен кущ залежно від його розміру та віку.

Після процедури обов’язково розпушіть землю, щоб відкрити доступ кисню до кореневої системи. Пам’ятайте, що мінеральні препарати на кшталт монофосфату калію потребують обережності, тому чітко слідуйте пропорціям на пакуванні.

Це цікаво! Зібрали кілька цікавих фактів про полуницю, про які ви могли не знати. Наприклад, що полуниця є родичкою троянди, пише Food Republic. Тобто полуниця – це родина трояндових (Rosaceae), як і суниця. У Бельгії є цілий музей, присвячений полуниці. Кожна ягідка містить близько 200 насінин. У деяких людей є фобія – вони не те що їсти не можуть полуницю, а навіть дивитися на неї.

Як правильно зберігати полуницю

Вам обов'язково знадобляться ці корисні лайфхаки щодо зберігання полуниці. Одне з головних правил, які варто запам'ятати – це те, що полуницю треба берегти від вологи. Найдієвіший спосіб – зберігати ягоди у скляній банці.

Вам треба знайти тару з герметичною кришкою, добре її просушити, потім покласти на дно банки паперовий рушник і далі шарами треба викласти полуницю. Таким чином можна зберігати полуницю до двох тижнів. Вона буде свіжою, не зав'яне та збереже свою соковитість.